La Juventus potrebbe essere attiva sul mercato di gennaio anche relativamente a delle cessioni di giocatori già in prestito altrove. In tal senso, negli ultimi giorni a finire sui principali giornali sportivi è stato il terzino sinistro Luca Pellegrini, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. La prima parte di stagione non è stata soddisfacente per il giocatore, considerato di fatto una riserva dal tecnico Glasner (soprattutto perché la squadra tedesca gioca con il 3-5-2 e Pellegrini è un terzino, che quindi troverebbe maggiore spazio in una difesa a quattro).

Per questo - come scrive la Gazzetta.it - il giocatore potrebbe decidere di lasciare in anticipo l'Eintracht Francoforte. Il suo desiderio sarebbe quello di ritornare nel campionato italiano, in particolar modo gradirebbe l'ipotesi Lazio, società che starebbe cercando un rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Pellegrini apprezzerebbe il trasferimento anche perché avrebbe la possibilità di lavorare con mister Maurizio Sarri, molto bravo a valorizzare i giovani. Si ipotizza di un possibile trasferimento in prestito per due stagioni con riscatto a circa 10 milioni di euro.

Tale eventuale trattativa di mercato sarebbe del tutto slegata rispetto al possibile futuro approdo alla Juventus di Sergej Milinkovic-Savic, accostato ai bianconeri per l'estate nel caso in cui Rabiot lasciasse a parametro zero Torino a giugno.

Il terzino Pellegrini vorrebbe trasferirsi alla Lazio a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Pellegrini potrebbe far ritorno nel campionato italiano a gennaio per trasferirsi alla Lazio. Il giocatore attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte vorrebbe una nuova esperienza professionale nella squadra di Sarri il poco spazio avuto nella prima parte di stagione nella squadra tedesca.

Alla Lazio avrebbe la possibilità di giocare nel suo ruolo preferito, il terzino sinistro, considerando che Sarri schiera tradizionalmente il 4-3-3.

La Juventus potrebbe lasciarlo partire in prestito per due stagioni con obbligo di riscatto a giugno 2024 a circa 10 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus a fine giugno potrebbe perdere a parametro zero Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Come rinforzo invece piacerebbe in particolare Alejandro Grimaldo, laterale sinistro spagnolo a sua volta in scadenza di contratto con il Benfica.

Il club bianconero segue anche Ivan Fresneda per la fascia destra, il giocatore del Real Valladolid ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.