La Juventus lavora già in previsione della sessione di Calciomercato estiva: lo scorso 4 gennaio alcuni osservatori della società bianconera erano presenti allo stadio "Picco" di La Spezia per visionare da vicino diversi giocatori sia della squadra ligure che dell'Atalanta, in particolare Kiwior e Holm dei liguri e Scalvini, Maehle e Hojlund dei bergamaschi.

Se la maggior parte di questi calciatori vengono accostati dalle cronache sportive ai bianconeri da ormai diversi mesi, il "nome nuovo" è quello dell'attaccante danese Rasmus Hojlund, autore del gol del provvisorio 1-2 dell'Atalanta.

Il giocatore classe 2003 potrebbe interessare alla Juve per la prossima sessione estiva.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Hojlund in vista dell'estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it fra i giocatori visionati dagli osservatori della Juventus in Spezia-Atalanta ci sarebbe anche Rasmus Hojlund, attaccante della società bergamasca che ha segnato il gol del provvisorio 1-2 (il match poi è finito 2-2).

Il danese è stato protagonista di una prima parte di stagione importante con la squadra nerazzurra e si è confermato ad alti livelli anche nel match del 4 gennaio. Finora complessivamente ha messo insieme 12 match disputati con l'Atalanta (gran parte dei quali da subentrato nel secondo tempo), segnando due gol e realizzando un assist.

Il classe 2003 danese è stato acquistato dalla società lombarda nel recente calciomercato estivo dallo Strum Graz per circa 17 milioni di euro, ma ora avrebbe già una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Comunque la Juventus attualmente ha abbondanza nel settore avanzato, considerando l'apporto di Milik e la crescita di Kean, oltre ai vari Vlahovic, Chiesa e Di Maria, quindi in questa sessione invernale non dovrebbe andare a effettuare nessun innesto in attacco.

L'eventuale arrivo di Hojlund in bianconero potrebbe pertanto essere valutato in vista dell' estate.

Il resto del mercato della Juventus in vista dell'estate

La Juventus in estate potrebbe perdere a parametro zero Alex Sandro e Juan Cuadrado. Come rinforzo invece piacerebbe in particolare Alejandro Grimaldo, laterale sinistro spagnolo a sua volta in scadenza di contratto con il Benfica.

Il club bianconero segue anche Ivan Fresneda come potenziale acquisto per la fascia destra, il giocatore del Real Valladolid ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.