L'inizio della seconda parte di stagione ha regalato nuove polemiche arbitrali, dando seguito ad alcune critiche ricevute dagli arbitri anche nella prima parte del campionato. Molto clamore mediatico ha in particolare riguardato il match Cremonese-Juventus, con due gol annullati ai lombardi. Dalle immagini televisive sembrerebbe che l'arbitro Ayroldi abbia deciso nella maniera corretta sanzionando prima un offside su indicazione del VAR (primo gol) e vedendo poi un fallo di Dessers su Danilo appena prima del secondo gol (di Dessers per l'appunto).

Nonostante ciò le polemiche non sono mancate nel post partita, sia sui social che nelle trasmissioni televisive. Ad esprimersi al riguardo anche Sandro Sabatini: il giornalista sportivo a Pressing ha voluto in particolare sottolineare come la Juventus in questa stagione non sia stata avvantaggiata dalle decisioni arbitrali. Secondo Sabatini avrebbe dovuto avere infatti 4 punti in più, considerando il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana - che le immagini televisive hanno mostrato essere regolare - e il match contro la Roma, quando venne sanzionato un fallo di mano di Vlahovic prima del gol di Locatelli, poi annullato dal Var. Le immagini mostrarono un fallo precedente di Cristante su Vlahovic non visto dall'arbitro, inoltre non venne punito col rigore un fallo di mano di Smalling.

Con questi punti la Juventus avrebbe una manciata di punti di distanza dal Napoli primo.

'Date alla Juventus quattro punti, due con la Salernitana e due con la Roma. Se le danno un rigorino sono tutti buoni a gridare allo scandalo, quando ci sono situazioni tipo quelle che ho citato gli errori vengono dimenticati'.

Queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini nel post partita di Cremonese-Juventus, in riferimento alle polemiche arbitrali sui due gol annullati da Ayroldi alla squadra lombarda. I bianconeri, secondo il pensiero del giornalista sportivo, non sono stati di certo avvantaggiati in questa stagione dagli episodi arbitrali, in particolar modo contro la Salernitana e la Roma.

Le partite di gennaio della Juve

Dopo il match contro l'Udinese in programma giorno 7 gennaio, la Juventus giocherà con il Napoli venerdì 13 gennaio in un match che dirà molto delle ambizioni della squadra bianconera. Subito dopo ci sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza, per il quale potrebbe recuperare il centrocampista Paul Pogba. A seguire match importante poi in Serie A anche contro l'Atalanta, in lotta per un posto per le competizioni europee. A chiudere il mese di gennaio la sfida di campionato contro il Monza all'Allianz Stadium di Torino che aprirà per i bianconeri il girone di ritorno.