La Juventus, in queste finestra di mercato di gennaio, non dovrebbe stravolgere la sua rosa né in entrata né in uscita. I bianconeri starebbero ricevendo varie richieste per alcuni giocatori, in particolare Daniele Rugani e Matias Soulè, ma stando a quanto afferma TuttoJuve.com l'argentino e il difensore toscano per la Juventus non sarebbero in vendita.

L'argentino avrebbe avuto un rendimento soddisfacente e per questo motivo, i bianconeri sarebbero intenzionati a tenerlo in rosa. Anche Daniele Rugani ha dei corteggiatori, ma la Juve non vorrebbe privarsene soprattutto in questa sessione di mercato.

Bonucci 'spinge' Rugani verso la permanenza

In questa stagione il capitano Leonardo Bonucci è stato costretto a fermarsi spesso per alcuni problemi fisici: anche durante la pausa per i mondiali ha riportato un'infiammazione muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione in queste prime partite del 2023. Proprio le precarie condizioni fisiche di Bonucci stanno spingendo la Juventus a non prendere in considerazione le richieste in arrivo per Daniele Rugani. Il difensore toscano è ritenuto da Allegri come un affidabile, in quanto quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto.

Inoltre il centrale difensivo classe '94 accetta di buon grado di giocare con poca continuità e anche questo è sicuramente un elemento a suo favore.

Soulè non dovrebbe lasciare Torino

In questi mesi di grande emergenza sul piano degli infortuni, Allegri e la Juventus hanno potuto contare sull'apporto dei giovani della Next Gen. Molti di loro si sono fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa dalla prima squadra. I due giocatori che hanno dato le risposte più positive sono stati Matias Soulè e Samuel Iling-Junior.

L'inglese è attualmente reduce da un infortunio, mentre l'argentino, ultimamente, ha giocato anche una gara da titolare contro la Cremonese, venendo adattato come esterno destro nel centrocampo a cinque. L'argentino - viste le sue caratteristiche tecniche - predilige giocare come seconda punta o trequartista, ma ha dato la propria disponibilità ad Allegri per aiutare la squadra che al momento è sprovvista di esterni destri di ruolo.

Grazie alle sue prestazioni, Matias Soulè si sarebbe guadagnato la conferma e ora la Juventus non sembra intenzionata a prendere in considerazione le richieste che sarebbero arrivate nelle ultime settimane.