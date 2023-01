Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe pensando ad Eduardo Camavinga del Real Madrid come operazione in entrata per questa sessione di mercato invernale. Le alternative al giovane mediano francese che piacerebbero alla Juve, resterebbero quelle di Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul. Inoltre, Cherubini potrebbe cedere Weston McKennie per monetizzare e lanciare nella prossima estate l'assalto a Wilfried Singo del Torino.

Juventus, idea Camavinga per il mercato invernale, Mac Allister e De Paul le alternative più economiche

La Juventus, in questa sessione invernale di Calciomercato, cercherebbe un centrocampista e, secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi attenzionati dai bianconeri sarebbe quello di Eduardo Camavinga, mediano francese classe 2002 in forza al Real Madrid.

Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo della Juve, Federico Cherubini, vorrebbe dunque intavolare una trattativa con il club spagnolo, conscio che il cartellino del giovane calciatore sarebbe valutato circa 50 milioni di euro. Una cifra importante che la Juventus avrebbe potuto destinare a Milinkovic-Savic per la prossima estate ma che potrebbe anticipare per Camavinga in questa finestra invernale. Cherubini potrebbe dunque bussare alla porta di Florentino Perez nelle prossime settimane, ma se il colpo Camavinga non dovesse andare a segno, allora il direttore sportivo della Juve potrebbe spostare le sue attenzioni su Alexis Mac Allister, mediano argentino campione del mondo che attualmente milita tra le fila del Brighton.

Sullo sfondo, ma per la sessione di calciomercato estiva, resterebbe sempre valido il nome di Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid che dovrebbe lasciare la formazione spagnola al termine della stagione in corso per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Juve, la cessione di McKennie potrebbe ripagare l'entrata di un terzino: piacerebbe Singo del Torino

La Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe pensando di cedere Weston McKennie già da questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista statunitense, piacerebbe a diversi club in Premier League, tra cui si evidenzierebbero l'Aston Villa ed il Bornemouth.

Qualora la Juve dovesse riuscire a cedere l'americano per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, potrebbe poi reinvestire i soldi guadagnati per un terzino destro. Juan Cuadrado infatti, dovrebbe lasciare la Juventus a fine stagione ed al suo posto, i bianconeri vorrebbero acquisire Wilfried Singo, fluidificante del Torino che il presidente Urbano Cairo valuterebbe circa 15 milioni di euro. L'eventuale operazione tra le due società piemontesi, però, potrebbe avvenire solo nella finestra di mercato estiva.