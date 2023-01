Arrivano nuovi sviluppi in casa Inter con la dirigenza al lavoro considerato soprattutto il gran numero di contratti che andranno in scadenza a giugno del 2023.

Oltre alla situazione di Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato e in merito al quale i nerazzurri si starebbero cautelando sondando il difensore del Torino Schuurs, i nerazzurri dovranno infatti fronteggiare le questioni relative al rinnovo di Matteo Darmian e alle sirene inglesi e non per Dumfries, che interessa a numerosi club continentali.

Rinnovo in corso e un possibile addio in casa nerazzurri? Rebus Skriniar

Alla ripresa del campionato Matteo Darmian è stato preferito a Dumfries ed ha risposto con buone partite contro il Napoli ed il Monza, andando persino in rete nel match giocato fuori casa e pareggiato 2 a 2.

Le trattative con Darmian sono attualmente in corso, Beppe Marotta e Piero Ausilio sperano di poter presto rinnovare l'intesa col calciatore col quale l'idea sarebbe di firmare un prolungamento fino al 30 giugno del 2024.

Futuro lontano da Milano, almeno così sembra, invece per Denzel Dumfries, con i nerazzurri che vorrebbero almeno 60 milioni dalla sua cessione: si è molto parlato nelle scorse settimane di un interessamento per lui di Manchester United e Chelsea ma difficilmente l'Inter si priverà dell'esterno a gennaio, sostituirlo non sarà infatti semplice e certi movimenti è meglio concluderli in estate.

Situazione invece quasi indecifrabile per Milan Skriniar: il club da settimane, attraverso le dichiarazioni dei propri dirigenti, fa appello alle doti umane del ragazzo per far presa sulle giuste corde e 'convincerlo' a rinnovare per evitare che la società lo possa perdere a giugno a parametro zero. Al momento il ragazzo, molto vicino la scorsa estate al PSG, non ha offerto risposte, ecco che il nome di Perr Schuurs inizia a farsi concreto in vista di una sua possibile sostituzione.

L'unica teorica alternativa in rosa allo slovacco al momento è Danilo D'Ambrosio che però il tecnico Simone Inzaghi sta inserendo pochissimo nelle rotazioni. Staremo a vedere.

Venendo al campo, stasera l'Inter affronterà il Parma negli Ottavi di Finale di Coppa Italia senza poter contare però su Calhanoglu (per lui un piccolo problema muscolare avuto durante la partita contro il Monza) Lukaku e Barella, tutti out per infortunio. Non è ancora chiaro se quest'ultimo potrà recuperare per il weekend di campionato.