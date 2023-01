La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo, in cui potrebbe acquistare un'alternativa a Cuadrado considerando che il colombiano difficilmente potrà garantire un minutaggio simile a quello avuto nella prima parte di stagione. Il giocatore ha saltato solo un match giocando 14 match di campionato e 6 match di Champions League. Per agevolare l'arrivo di un terzino destro la società bianconera potrebbe lasciar partire Weston McKennie, il centrocampista americano se dovesse arrivare un'offerta di circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare Torino.

Sul giocatore ci sarebbero almeno due società inglesi, Aston Villa e Bournemouth ma anche il Borussia Dortmund valuta McKennie. Fra l'altro l'americano preferirebbe il ritorno nel campionato tedesco, McKennie fu acquistato dalla Juventus nel 2020 dopo un'esperienza professionale allo Schalke 04 per circa 29 milioni di euro comprensivi di bonus.

Difficile però che il Dortmund possa garantire alla Juventus circa 40 milioni di euro, valutazione stabilita dalla società bianconera per il giocatore. In questa stagione fino ad adesso Mckennie ha disputato 13 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 5 match in Champions League con 2 gol, oltre a 2 match disputati con la nazionale americana in Concacaf e altre 4 partite nella Coppa del Mondo.

Dopo un inizio di stagione non ideale il centrocampista ha iniziato bene la seconda parte di stagione, nel match contro l'Udinese è riuscito a dare un contributo importante nonostante Allegri lo avesse schierato da centrocampista di fascia destra, ruolo non ideale per il giocatore.

L'eventuale cessione di McKennie potrebbe garantire l'arrivo di un terzino destro come alternativa a Cuadrado. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Ivan Fresneda del Valladolid, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione del Calciomercato estivo, considerando che ci sono giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera. Fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, come rinforzo potrebbe arrivare un altro parametro zero che andrebbe a sostituire il brasiliano. Ci riferiamo a Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.