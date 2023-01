La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui non dovrebbe fare investimenti importanti a meno che si concretizzi una cessione pesante. Si parla ad esempio di Weston McKennie, che la società bianconera potrebbe lasciar partire per circa 36 milioni di euro. La Juve valuterebbe come rinforzo Ivan Fresneda sulla destra, sempre in Spagna gioca un centrocampista che piace molto alla società bianconera. Parliamo di Rodrigo De Paul, nazionale argentino che ha recentemente vinto la Coppa del Mondo come titolare del centrocampo. Prestazioni importanti per l'ex Udinese che però nella prima parte di stagione all'Atletico Madrid non è riuscito ad incidere come ci aspettava, complice evidentemente un inizio non ideale della squadra spagnola.

Si è parlato di una sua possibile partenza a gennaio ma come scrive la stampa spagnola sembrerebbe difficile possa concretizzarsi una sua partenza ad inizio 2023 anche perché l'Atletico Madrid vorrebbe recuperare l'investimento effettuato nel Calciomercato estivo 2021, quando ha speso circa 40 milioni di euro per acquistarlo dall'Udinese.

Per questo la sua partenza si potrebbe concretizzare nel calciomercato estivo, con la Juventus che valuterebbe il suo acquisto soprattutto se non dovesse arrivare il riscatto del cartellino di Leandro Paredes, arrivato in prestito dal Paris Saint Germain con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League per la squadra bianconera.

Considerando che i bianconeri sono arrivati terzi nel girone, non c'è più l'obbligo ma il diritto di riscatto del centrocampista.

Possibile offerta per Rodrigo De Paul a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Rodrigo De Paul nel calciomercato estivo.

Se la società bianconera dovesse decidere di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes, utilizzerebbe quella somma per arrivare al giocatore dell'Atletico Madrid, che ha una valutazione di mercato di circa 36 milioni di euro. La società bianconera potrebbe anche acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto considerando l'ottimo rapporto professionale con l'Atletico Madrid.

Con la stessa modalità di trasferimento è arrivato a Torino Morata nel 2020, che ha giocato per due stagioni in prestito nella società bianconera prima che si decidesse di non riscattare il cartellino dello spagnolo per circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe rinforzi anche in difesa, per gennaio e per il calciomercato estivo. Servirebbe un'alternativa a Cuadrado, piace Ivan Fresneda del Valladolid come già anticipato ad inizio articolo. Per quanto riguarda invece il dopo Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno come il colombiano, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui con un'intesa contrattuale con il Benfica in scadenza a giugno.