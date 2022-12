La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. Uno dei possibili arrivi potrebbe riguardare il settore difensivo, in particolar modo il ruolo di terzino destro. Si valuta infatti un'alternativa a Juan Cuadrado, che possa giocare in una ruolo più difensivo ma che sappia fare anche tutta la fascia nell'eventualità in cui Allegri si affidi al 3-5-2. A tal riguardo piace Ivan Fresneda, valutato dal Valladoid circa 20 milioni di euro. Un arrivo che potrebbe essere agevolato da una cessione importante, a tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera starebbe valutando la cessione di Weston McKennie.

Il centrocampista americano piace molto a diverse società inglesi ma negli ultimi giorni ci sarebbero Borussia Dortmund e Monaco sul giocatore. L'americano nella prima parte di stagione non ha dato un contributo importante alla squadra bianconera, con Allegri che gli ha dato fiducia in diversi match. Non ha inciso neanche al mondiale anche se gli Stati Uniti sono arrivati ai quarti di finale dimostrando sicuramente di avere una squadra molto interessante anche in previsione dell'edizione prevista nel 2026 in Centro e Nord America. La Juventus potrebbe valutare una sua cessione considerando offerte a partire da 30 milioni di euro. Considerando l'abbondanza a centrocampo e il recupero di Pogba la società bianconera potrebbe decidere di non acquistare un sostituto del centrocampista.

Il giocatore McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe vendere McKennie durante il mercato di gennaio. Il centrocampista americano piace al Borussia Dortmund e al Monaco. La società bianconera lo valuta circa 30 milioni di euro, una somma importante che potrebbe essere utilizzata in parte per l'acquisto di un terzino destro.

Piace Ivan Fresneda del Valladoid. McKennie potrebbe non essere l'unica cessione a centrocampo nel 2023. Potrebbe lasciare Torino Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Molto dipenderà dall'offerta d'ingaggio da parte della Juventus, con il giocatore che vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione.

Altra partenza potrebbe essere quella di Leandro Paredes, che in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain per circa 23 milioni di euro. Difficile l'acquisto a titolo definitivo anche perché l'argentino non ha dato un grande contributo nella prima parte di stagione ed ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a giugno oltre a Paredes. Ci riferiamo ai giocatori in scadenza di contratto, ovvero il brasiliano Alex Sandro dato per partente, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. L'argentino potrebbe incontrare la società bianconera dopo il Mondiale e decidere insieme il futuro professionale. Potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino a giugno.