Per la prossima estate, la Juventus starebbe osservando Douglas Luiz, calciatore dell'Aston Villa che potrebbe liberarsi come parametro zero a fine giugno e Nico Williams, attaccante esterno dell'Athletic Bilbao che verrebbe valutato dalla compagine spagnola circa 40 milioni di euro.

Alla Juventus piacerebbe Douglas Luiz dell'Aston Villa

La Juventus starebbe cercando per la prossima estate un rinforzo per il centrocampo e uno per l'attacco: secondo le ultime indiscrezioni i nomi osservati dai bianconeri sarebbero Douglas Luiz e Nico Williams.

Per quanto concerne Douglas Luiz, il regista brasiliano andrà in scadenza di contratto con l'Aston Villa al termine della stagione in corso e tra le parti non sembrerebbe esserci l'intesa per proseguire insieme.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe tentare di convincere il giocatore avvalendosi del supporto che arriverebbe dello stesso Aston Villa, che indirizzerebbe Douglas Luiz verso Torino solo per arrivare in questo mercato invernale e a un prezzo vantaggioso a Weston McKennie, mediano statunitense che piacerebbe ai "Villans".

Inoltre la Juventus seguirebbe altri profili come quello di Rodrigo De Paul, mediano argentino dell'Atletico Madrid che dovrebbe lasciare la compagine spagnola a fine stagione e che verrebbe valutato dalla stessa circa 40 milioni di euro.

Sullo sfondo, ci sarebbe sempre Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista tuttofare della Lazio che però avrebbe una valutazione, circa 65 milioni di euro, eccessiva per le attuali casse della Juventus.

La Juventus in attacco guarderebbe in casa dell'Athletic Bilbao: idea Nico Williams per l'eventuale post Di Maria

La Juventus, oltre al centrocampista, cercherebbe un attaccante: il possibile addio di Angel Di Maria nella prossima estate, lascerebbe infatti uno slot vuoto nel reparto offensivo dei bianconeri, i quali avrebbero messo nel mirino Nico Williams dell'Athletic Bilbao.

L'esterno spagnolo classe 2002, stando alle indiscrezioni, piacerebbe al direttore sportivo della Juve Federico Cherubini e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Oltre a lui, la Juventus valuterebbe pure un altro giovane attaccante per il futuro come Mykhailo Mudryk, astro nascente ucraino attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, che piacerebbe in particolar modo all'Arsenal di Mikel Arteta.