Nelle prossime sessioni di Calciomercato gli interessi di Milan e Inter potrebbero intrecciarsi. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi di qualità in mezzo al campo, mentre i nerazzurri potrebbero sfoltire il reparto. Uno dei nomi in uscita sarebbe quello di Kristjan Asllani, che non ha trovato moltissimo spazio in questa prima parte di stagione, chiuso dall'ottimo rendimento avuto anche da Mkhitaryan, che si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa al posto di Marcelo Brozovic. Su di lui avrebbe messo gli occhi proprio Paolo Maldini, che è un suo estimatore da tempo, già quando giocava all'Empoli nella scorsa annata e sarebbe pronto a fare un tentativo la prossima estate.

Il centrocampo potrebbe essere il reparto che ritoccherà anche il Napoli. In questi ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno. Si tratta di Jorginho, che non ha mai nascosto il proprio legame con la squadra, che è saldamente in testa alla classifica nonostante la sconfitta contro l'Inter, e con la città partenopea.

Milan su Asllani

Il Milan potrebbe rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato con elementi di qualità. Difficile, invece, che venga fatto qualcosa già a gennaio, dove l'unico ad andare via dovrebbe essere Tiemoué Bakayoko. Uno dei nomi finiti nel mirino di Paolo Maldini sarebbe quello di Kristjan Asllani, che all'Inter non sta trovando tantissimo spazio.

Il centrocampista albanese ha collezionato solamente sette presenze in campionato, spesso partendo dalla panchina, e cinque spezzoni di gara in Champions League.

La trattativa non sarà semplice visto che ci sono di fronte due squadre rivali, ma gli interessi delle due società potrebbero intrecciarsi. L'Inter valuta il classe 2002 almeno 15 milioni di euro, poco più di quanto investito per acquistarlo dall'Empoli.

Non è da escludere che i rossoneri possano prendere a titolo definitivo Sergino Dest dal Barcellona ad una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni pattuiti la scorsa estate per il riscatto e poi mettere l'olandese sul tavolo, visto che il club meneghino potrebbe cedere in quel ruolo Denzel Dumfries.

Il tentativo del Napoli per Jorginho

Il Napoli sognerebbe il ritorno di Jorginho all'ombra del Vesuvio nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista italo brasiliano è in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea e le trattative per il rinnovo ancora non sono decollate. Il classe 1991 ha un ingaggio da quasi 7 milioni a stagione, ma pur di tornare in azzurro potrebbe anche accettare di decurtarselo scendo intorno ai 4 milioni a stagione più bonus, che grazie al Decreto Crescita peserebbe per meno di 6 milioni al lordo alle casse azzurre. Occorre capire se alla fine il patron Aurelio De Laurentiis avallerà tale operazione o se preferirà puntare su un profilo più giovane e futuribile.