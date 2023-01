Antonio Cassano è tornato a commentare il campionato di Serie A sui suoi canali social. L'ex calciatore ha criticato la Juventus e il suo gioco.

Al contrario, Marco Bucciantini a Sky Sport ha affermato che, a suo parere, i bianconeri hanno cominciato a giocare da squadra. Infine il giornalista Sandro Sabatini ha sottolineato che, senza qualche errore arbitrale di troppo, ad oggi la formazione di Allegri avrebbe dai due ai quattro punti in più.

Cassano sulla Juventus: 'Ha vinto una partita a causa di un errore del portiere'

Antonio Cassano ha commentato la vittoria della Juventus a Cremona, criticando il gioco poco propositivo della compagine allenata da Massimiliano Allegri: "La Juve ha iniziato come aveva finito lo scorso anno, se non è zuppa è pan bagnato - ha sottolineato l'ex attaccante di Bari e Roma - Sicuramente anche per loro ci sono le attenuanti di essere ripartiti dopo 50 giorni.

Non ha fatto una buona partita, ma ha vinto e soprattutto non prende gol da 7 partite. Spero che nel 2023 riescano a fare più di tre passaggi".

Cassano ha poi aggiunto: "Io dalla Juve mi aspetto di più, ma do un alibi anche a loro come a tutte le altre. Ha vinto una partita importante anche a causa di un errore del portiere avversario che ha preso gol su un tiro da casa mia".

Sabatini: 'Se la Juve avesse 2-4 punti in più, la classifica avrebbe un altro valore'

Sandro Sabatini ha parlato della Juventus a Radio Bianconera. Il giornalista sportivo di Mediaset ha affermato che, secondo lui, al netto di alcuni errori arbitrali, la classifica della squadra torinese sarebbe diversa: "Contro la Salernitana ci fu un errore tecnico, la Juve pagò con due punti e la squalifica di Milik.

Il polacco saltò la trasferta di Monza, dove i bianconeri subirono una sconfitta pesante. Poi c'è la rete annullata a Locatelli con la Roma per un presunto fallo di mano di Vlahovic. In altre occasioni lasciano correre l'azione - ha dichiarato Sabatini - In questo caso tutto è opinabile, ma contro i campani no. Se la Juve avesse almeno due, se non quattro punti in più, la classifica avrebbe un altro valore".

Bucciantini: 'La Juventus è diventata squadra'

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sulla prestazione della Juventus a Cremona. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, l'opinionista toscano si è espresso in questi termini: "Adesso la Juve è diventata squadra e ancora vanno aggiunti tutti quelli che devono recuperare dai rispettivi infortuni. Dà l'impressione di aver ritrovato un destino ed una direzione; Allegri secondo me ha fatto bene".