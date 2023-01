Nelle scorse ore Lautaro Martinez ha pubblicato un post di protesta su Instagram nei confronti della direzione arbitrale della partita pareggiata ieri sera dall'Inter con il Monza per il risultato di 2 a 2. "Volevamo vincere per continuare ad accorciare, ci hanno fermato" ha scritto l'attaccante dell'Inter su Instagram.

Lautaro Martinez contro l'arbitro: "Volevamo vincere per accorciare sulla capolista ma ci hanno fermato"

Nella serata di ieri l'Inter è stata fermata sul campo del Monza sul risultato di 2 a 2, perdendo punti fondamentali per la rincorsa alla capolista Napoli.

L'esito del match sarebbe però stato influenzato a detta di molti elementi della rosa nerazzurri, da un episodio chiave, ovver osia il gol annullato dall'arbitro Sacchi a Francesco Acerbi. Di questo, ha dunque parlato uno dei protagonisti della partita, Lautaro Martinez, che nelle scorse ore su Instagram ha lanciato un attacco piuttosto diretto alla direzione del giudice di gara: "Volevamo vincere per continuare ad accorciare, ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione. Forza Inter".

Simone Inzaghi punge la direzione arbitrale: "Vedere annullato un gol cosi dopo 5 anni di Var ci fa arrabbiare"

Le parole di protesta scritte da Lautaro Martinez arrivano dopo quelle di Simone Inzaghi nel post partita di ieri ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico dell'Inter ha infatti concentrato il suo intervento focalizzandosi sul gol annullato ad Acerbi dall'arbitro Sacchi: "Siamo molto arrabbiati, sul gol annullato ad Acerbi abbiamo visto un fischio che dopo 5 anni di Var fa arrabbiare. È un errore inammissibile. Ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra di loro (Marì e Izzo).

Tutto questo, sommato al palo di Lautaro e ad altre situazioni, ci ha tolto una vittoria e non saremmo qui a parlare di un pareggio. C'è tanto rammarico in me e nella dirigenza, abbiamo avuto anche i problemi di Calhanoglu e Barella".

Per dovere di cronaca, quello di Acerbi non è tecnicamente un gol annullato: il fischio dell'arbitro arriva infatti prima del colpo di testa del calciatore ex Lazio, la conseguente rete arriva dunque a gioco fermo e tecnicamente non esiste, da qui l'impossibilità di un intervento del VAR.

Parolo sull'Inter: "Hanno buttato due punti con il Monza che possono pesare sulla stagione"

Anche Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, ha parlato della partita pareggiata dall'Inter con il Monza ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni: "Questo risultato può pesare in una stagione, due punti buttati via dall'Inter per l'atteggiamento del secondo tempo. L'Inter si è abbassata tanto, ha preso un palo ma è un'occasione estemporanea, il Monza ha schiacciato l'Inter nella sua metà campo, all'Inter è mancata la cattiveria per portare a casa il risultato". Parolo ha poi concluso il suo intervento parlando di Lukaku, apparso piuttosto appannato nelle ultime uscite dell'Inter, ed affermando come il belga dovrebbe non solo recuperare una condizione fisica accettabile ma anche giocare con maggior orgoglio.