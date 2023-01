Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20.45 il Milan ospiterà la Roma per il big match di giornata. I rossoneri sono stati momentaneamente scavalcati dalla Juventus che grazie all'ennesimo gol nel finale ora si trova un punto in vantaggio rispetto alla squadra di Pioli. Il Milan è reduce dalla vittoria contro la Salernitana all'Arechi grazie ad un gol di Leao su assist di Tonali e dal raddoppio proprio del centrocampista rossonero con la maglia numero 8, miglior giocatore della gara. Dopo aver dominato e sprecato per 80 minuti, Calabria e compagni hanno rischiato di subire la beffa del pareggio per colpa del gol di Bonazzoli che ha accorciato le distanze.

Una costante per Pioli sono le numerose assenza, non saranno disponibili per il match contro la Roma i seguenti giocatori: Maignan, Vasquez, Kjaer, Ballo-Toure, Florenzi, Krunic, Messias, Origi, Rebic e Ibrahimovic.Il Calciomercato non sembra venire incontro alle esigenze di formazione e allora il tecnico rossonero dovrebbe puntare sugli stessi undici che hanno portato a casa i tre punti nella scorsa gara. L'unico ballottaggio riguarda la posizione alle spalle di Olivier Giroud dove Brahim Diaz e Charles De Ketelaere si giocano un posto tra i titolari. Prima partita del 2023 a San Siro per il Milan che ritorna dopo aver chiuso nel 2022 vincendo contro la Fiorentina.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Massa della sezione CAN di Imperia.

I giallorossi dovrebbero utilizzare lo stesso modulo che mercoledì scorso ha portato alla sofferta vittoria contro il Bologna. Nel 3-4-2-1 il terminale offensivo dovrebbe essere Tammy Abraham, con il campione del mondo Paulo Dybala affiancato da Lorenzo Pellegrini alle sue spalle. Zaniolo dovrebbe accomodarsi in panchina. Karsdorp ancora non convocato, a destra giocherà Celik con uno tra Zalewski, Spinazzola o l'ex di turno Stephan El Shaarawy sulla fascia sinistra.

A centrocampo l'ex rossonero Bryan Cristante dovrebbe essere affiancato da Tahirovic. Nessun dubbio nel terzetto difensivo dove Mancini, Smalling e Ibanez agiranno di fronte a Rui Patricio. La Roma desta grande stabilità difensiva avendo subito solamente 14 gol, ma fatica in fase offensiva dove con soli 19 reti messe a segno risulta essere ben distante dagli score delle prime in classifica.

Milan: i convocati di Pioli per la sfida con la Roma

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Nava.

Difensori: Kalulu, Tomori, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Thiaw, Dest.

Centrocampisti: Tonali, Pobega, Bennacer, Bakayoko, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Brahim Diaz, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud, Lazetic.

Milan - Roma le quote e il pronostico della gara

Il Milan vanta i favori del pronostico nonostante le numerose assenze, la vittoria tra le mura amiche per i ragazzi di Pioli viene pagata 1,90.

Il pareggio a 3,60 ed infine la vittoria della Roma a 4,25 chiude le possibilità dei pronostici secchi. Nelle doppie chances sembra molto interessante l'12 che viene pagato 1,30. Per quanto riguarda la quota GOL 1,70 e NOGOL a 2,05 non ci sono particolari differenze rispetto alle altre partite, ma l'over 2,5 a 185 potrebbe essere un buon invito alla scommessa. L'over 3,5 invece a 3 sembra molto alto, segno che i bookmakers non credono in questa fatalità. Il risultato esatto con la percentuale più alta di previsione è la vittoria per 1-0 del Milan a 7,25 seguita dal 2-1 a 8,75 e dal 2-0 a 9,75. Olivier Giroud è il giocatore indiziato a sbloccare il match con una quotazione di 5. A seguire Rafael Leao a 6,25 e Tammy Abraham con Charles De Ketelaere a 8,5. Che uno dei due portieri pari un rigore è quotato 9.