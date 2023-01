L'Inter sarà con ogni probabilità una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto concerne le uscite. La società nerazzurra deve fare cassa per sistemare i conti e per questo motivo starà molto attenta alle occasioni che il mercato porrà tra low cost e parametri zero. Uno dei giocatori che sembrerebbe essere finito sui taccuini di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta è Eden Hazard, che al Real Madrid non è mai riuscito ad esprimersi al massimo del proprio potenziale, anche a causa di diversi problemi fisici.

Chi è alla ricerca di rinforzi in attacco, soprattutto sugli esterni, è il Milan. I rossoneri stanno sondando diverse piste e l'ultima porterebbe ad Ademola Lookman, che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atalanta, che la scorsa estate ha deciso di puntare su di lui acquistandolo dal Leicester.

Inter su Hazard

L'Inter cercherà occasioni di mercato importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi soprattutto la prossima estate, visto che a gennaio difficilmente verranno fatte operazioni. I nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di qualche occasione di spessore e una di queste potrebbe portare al nome di Eden Hazard. Il fantasista belga al Real Madrid non è quasi mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale sin dal suo arrivo nella Capitale spagnola nell'estate 2019 dal Chelsea per oltre 100 milioni di euro, anche a causa di diversi problemi fisici.

In questa stagione il classe 1991 ha collezionato tre presenze in campionato e tre in Champions League, segnando un gol e centrando un assist.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024, ma la trattativa potrebbe essere più semplice del previsto. Nonostante il pesante investimento fatto qualche anno fa, infatti, il Real Madrid potrebbe lasciare andare Hazard anche a parametro zero, con l'Inter che potrebbe poi offrire al giocatore un biennale, con opzione per il terzo anno, a quasi 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Milan su Lookman

Il Milan è alla ricerca di innesti in attacco in vista della prossima stagione, sia come punta che come esterno, mentre è da escludere che qualcosa possa essere fatto nell'immediato, a gennaio. I rossoneri stanno sondando diverse piste e l'ultima porterebbe a Ademola Lookman. L'attaccante inglese, arrivato la scorsa estate dal Leicester, ha fatto molto bene con l'Atalanta fino ad ora, avendo segnato sette reti in 16 partite di campionato.

Il giocatore piace molto essendo in grado di giocare eventualmente in tutti i ruoli sul fronte offensivo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Per convincere la Dea a privarsene, il Milan potrebbe offrire in cambio il cartellino di Ante Rebic, che non pare rientrare più nei piani del club in prospettiva futura.