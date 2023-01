Il Manchester City potrebbe avviare una trattativa per portare Rafael Leao a giocare in Premier League nella prossima stagione: per farlo i Citizens sarebbero disposti a offrire al Milan anche un eventuale scambio con Joao Cancelo, a cui aggiungere una cifra cash.

La situazione contrattuale di Rafael Leao

Da mesi il Manchester City starebbe monitorando la situazione di Rafael Leao con il Milan: il portoghese ha un contratto che attualmente va in scadenza nel giugno 2024. La dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di rinnovarlo ma il "tira e molla" sta andando per le lunghe.

Il club milanese offrirebbe a Rafael Leao un contratto triennale da 7 milioni di euro netti a stagione, con bonus eventuali per ingresso in Champions e vittorie di trofei.

Il nodo principale però sembrerebbe essere quello della clausola rescissoria, che il procuratore Jorge Mendes vorrebbe vedere eliminata del tutto o nettamente abbassata, mentre il Milan vorrebbe mantenere intorno ai 120 milioni di euro, spingendosi al massimo fino a 75.

La sensazione è che, in caso di mancato rinnovo entro fine stagione, in estate i rossoneri potrebbero valutare la cessione del calciatore. Infatti a giugno mancheranno 12 mesi alla scadenza del contratto e quindi potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare una cifra considerevole dalla vendita del suo cartellino.

L'idea di uno scambio Rafael Leao-Joao Cancelo

Il Manchester City sta seguendo l'attaccante portoghese Leao e sarebbe pronto a un'offerta importante al club rossonero.

In queste ultime ore è circolata l'indiscrezione che il club di Manchester starebbe ragionando su un possibile inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica di valore così da abbassare le pretese cash e poter convincere il Milan: si tratterebbe Joao Cancelo potrebbe andare a vestire la maglia rossonera in cambio del suo connazionale attaccante.

L'idea potrebbe stuzzicare i dirigenti rossoneri e parte della tifoseria, che sui social si è espressa in modo possibilista verso l'eventuale scambio di mercato, ritenendo comunque Joao Cancelo un ottimo innesto per il campionato italiano. Il laterale lusitano classe '94, infatti, ha già militato in Italia alcuni anni fa, con ottimo rendimento, sia nell'Inter che nella Juventus.

Dal canto suo, invece, il Manchester City offrirebbe a Rafael Leao un contratto di circa 12 milioni di euro a stagione.