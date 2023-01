Un nuovo cartellino è stato introdotto dalla FIFA di recente, anche se è ancora poco conosciuto e fino al match di due giorni fa tra Benfica e Sporting Lisbona, valido per il campionato portoghese femminile, non era ancora stato estratto da nessun arbitro: il cartellino bianco ha fatto il suo esordio per premiare i gesti di fair play che meritino attenzione. Proprio del cartellino bianco se ne parlava nel 2014 per chi protestasse, ora ha cambiato significato.

Il cartellino bianco, la nuova regola della FIFA

La Fifa nell'ultimo aggiornamento del regolamento del Gioco del Calcio ha voluto introdurre una nuova regola, aggiungendo ai classici cartellini punitivi giallo e rosso, quello nuovo è per premiare in modo positivo i gesti di fair play che meritino una sottolineatura durante le gare.

Si tratta dunque di uno strumento positivo e non punitivo, che non infligge svantaggi o vantaggi ma soltanto un riconoscimento tecnico ufficiale di un gesto di sportività durante un incontro.

La prima volta del cartellino bianco

E' arrivato in queste ore il referto ufficiale dal Portogallo che certifica il primo utilizzo del cartellino bianco durante la partita valida per il campionato femminile portoghese tra Benfica e Sporting Lisbona.

L'arbitro della partita, la portoghese Catarina Campos ha estratto il primo cartellino bianco della storia del calcio al minuto 44' del derby molto sentito tra le due formazioni rivali.

Il cartellino bianco è arrivato all'indirizzo dei due staff medici delle due squadre, per la prontezza nell'azione e nell'intervenire rapidamente ed in modo congiunto e coordinato.

I motivi del cartellino bianco estratto dall'arbitro Campos

Infatti verso la fine del primo tempo della partita, molto attesa e sentita dai tifosi sugli spalti, un sostenitore del Benfica si è sentito male tra il pubblico, vicino alla parte mediana delle tribune.

Prontamente la partita è stata interrotta e sono intervenuti contemporaneamente i due staff medici del Benfica e dello Sporting per prestare soccorso al tifoso svenuto.

La situazione è fortunatamente rientrata dopo qualche minuto e la gara ha potuto così riprendere tranquillamente, con il tifoso che si è ripreso grazie alle cure dei sanitari intervenuti.

Proprio qualche attimo prima della ripresa del gioco, l'arbitro dell'incontro Catarina Campos si è rivolta verso i due staff sanitari dei club ed ha estratto il nuovo cartellino bianco, in segno di riconoscenza per il loro gesto di sportività e solidarietà.

In Italia in Serie A il cartellino non è ancora stato utilizzato, così come nel resto del mondo, e questa occasione potrebbe servire per rilanciare l'uso di un nuovo strumento per evidenziare bei gesti da parte degli sportivi.