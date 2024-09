Il giocatore Dusan Vlahovic, che è stato il punto di riferimento offensivo della Juventus, non sta attraversando un momento felice e il suo rendimento lascia a desiderare soprattutto in campionato. Una situazione che ha spinto Motta a valutare nuove soluzioni per risolvere l'inefficacia del reparto offensivo. Proprio per questo secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa si sta facendo strada l’idea di schierare Kenan Yildiz, attualmente utilizzato come ala sinistra, nel ruolo di centravanti. Questa mossa rappresenterebbe un cambiamento tattico significativo, finalizzato a rinvigorire un settore avanzato che, al momento, non riesce a trovare la via del gol.

Il turco punta centrale sarebbe una soluzione temporanea in attesa del recupero di Milik previsto per metà ottobre.

La soluzione 'alla Zirkzee'

L’inserimento di Yildiz come punta centrale potrebbe apportare benefici non solo al suo gioco, ma anche a quello dei compagni. L’idea è che il turco possa migliorare il fraseggio offensivo, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti, come Teun Koopmeiners, che è alla ricerca del suo primo gol con la maglia bianconera. Questa soluzione “alla Zirkzee” punta a dare maggiore fluidità e imprevedibilità all’attacco juventino, consentendo alla squadra di esprimere un gioco più dinamico e propositivo.

Attesa per il rientro di Milik

Va sottolineato che questa strategia è vista come temporanea, in attesa del recupero di Arek Milik, le cui caratteristiche potrebbero riportare equilibrio e incisività all’attacco.

La presenza del polacco in campo potrebbe rivelarsi fondamentale per restituire alla Juventus quella capacità di segnare che sembra essersi smarrita in queste prime settimane di campionato.

Intanto novità importanti potremmo vederle già contro il Genoa, almeno per quanto riguarda il centrocampo. C'è da dire che mercoledì 2 ottobre ci sarà la Champions League, non è quindi da scartare la possibilità che il tecnico italo-brasiliano decida per diversi cambi nel match di campionato.

La probabile formazione contro il Genoa e la situazione infortuni

La Juventus non dovrebbe fare molti cambi nel match contro il Genoa. Potrebbe essere confermato Kalulu centrale difensivo, con Gatti che sarebbe poi schierato in Champions League contro il Lipsia. Da capire se Savona riuscirà a recuperare dopo il problema alla caviglia accusato nella giornata di ieri in allenamento, non ci sarà sicuramente Adzic, che ha subito un altro infortunio muscolare che lo porterà a saltare le prossime tre partite per far ritorno solo dopo la pausa nazionali.

Per il resto, almeno contro il Genoa, difficilmente Thiago Motta si affiderà a Yildiz punta centrale ed è probabile dia ancora fiducia a Dusan Vlahovic. Di Gregorio confermato come portiere, mentre Bremer sarà il difensore centrale al fianco di Kalulu. Cambiaso potrebbe occupare la posizione di terzino destro se Savona non dovesse recuperare in tempo. In tal caso sulla fascia sinistra giocherebbe Cabal. Centrocampo con Locatelli davanti alla difesa, supportato da McKennie, i trequartisti dovrebbero essere Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, a supporto di Vlahovic.