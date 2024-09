La Juventus continua a prepararsi per il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i bianconeri: Timothy Weah ha subito un infortunio alla caviglia e non sarà disponibile per la partita di sabato 28 settembre. La sua assenza rappresenta un problema per l’allenatore Thiago Motta, che dovrà rivedere i suoi piani in vista della delicata sfida contro i liguri. Weah è stato utilizzato come falso nueve nella partita precedente contro il Napoli, in sostituzione di Dusan Vlahovic, e la sua duttilità tattica avrebbe potuto rappresentare una buona opzione offensiva.

Se da un lato arriva la defezione di Weah, dall’altro c’è una buona notizia: Conceicao è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la partita contro il Genoa. Il giovane attaccante esterno potrebbe diventare un'opzione preziosa sulle fasce, specialmente ora che la Juventus deve gestire diverse assenze nella squadra.

Weah out

La speranza ora è che Weah possa recuperare in tempo per il prossimo impegno di Champions League, dove la Juventus affronterà il Lipsia. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni la sua evoluzione, ma il problema alla caviglia potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi, e la sua presenza nella competizione europea rimane in dubbio.

L’assenza di Weah e quella già nota di Arek Milik, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, aumentano le probabilità che Dusan Vlahovic sia costretto agli straordinari nelle prossime gare.

L’attaccante serbo, titolare indiscusso, dovrà guidare l’attacco bianconero, vista anche la carenza di alternative nel reparto offensivo. Milik, infatti, dovrebbe rientrare solo dopo la sosta e, considerando che è fermo da giugno, avrà bisogno di un reinserimento graduale.

Thiago Motta dovrà quindi adattarsi alle circostanze, gestendo al meglio le risorse a sua disposizione per affrontare un calendario impegnativo, tra campionato e Champions League.

Sorpresa Kalulu

Una delle note positive di questo inizio di stagione della Juventus è Pierre Kalulu. Il difensore arrivato dal Milan si è inserito al meglio nella rosa bianconera e si è guadagnato anche i gradi di titolare. Kalulu può giocare sia come terzino che come centrale al fianco di Bremer. Il numero 15 juventino garantisce a Thiago Motta tecnica e qualità e le sue caratteristiche sono un valore aggiunto per la Juventus.

Kalulu, ai microfoni di Sky Sport, ha fissato i suoi obiettivi stagionali e della squadra: “La stagione va vista come una lunga strada, che ci permette di incontrare tante squadre forti, in Italia e in Europa”.