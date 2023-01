Milan Skriniar può lasciare l'Inter già nella finestra invernale di Calciomercato. Il centrale slovacco ha rifiutato l'offerta da circa 6,5 milioni di euro per il rinnovo contrattuale e sarebbe allettato dalla possibilità di vestire la maglia del Paris Saint Germain. I parigini potrebbero decidere di completare quest'operazione già nella finestra invernale di mercato.

Inter, gli eventuali sostituti di Skriniar

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club francese, che avrebbe raggiunto un accordo di massima con il centrale nerazzurro per l'estate, potrebbe anticipare il suo arrivo già nella finestra invernale di calciomercato.

L'Inter non vorrebbe perdere Skriniar a parametro zero e per questo potrebbe decidere di accettare un'eventuale offerta al ribasso del Paris Saint Germain che potrebbe aggirarsi attorno ai 15-20 milioni di euro. In tal caso la società nerazzurra dovrebbe valutare gli eventuali sostituti già per gennaio.

Tra gli obiettivi principali ci sarebbe Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina che già in estate era stato trattato dopo il mancato approdo di Bremer in nerazzurro. Il club viola chiede 20 milioni di euro per il suo leader difensivo.

Altra alternativa per gennaio sarebbe Rodrigo Becao dell'Udinese, che bene sta facendo con la maglia del club friulano. Il difensore brasiliano viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.

Se per gennaio, il club nerazzurro potrebbe virare su obiettivi alla portata, in estate potrebbe piazzare un colpo di grande spessore. Il sogno resta Giorgio Scalvini dell'Atalanta che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Come alternativa i nerazzurri penserebbero a Schuurs del Torino, la cui valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.

Inter, possibile idea Gnonto per l'attacco in estate

Oltre al reparto difensivo, l'Inter potrebbe rivoluzionare in estate anche quello offensivo. Se per Dzeko il club nerazzurro starebbe lavorando al rinnovo di contratto, restano in bilico le posizioni di Romelu Lukaku e soprattutto del 'Tucu' Correa che già a gennaio potrebbe lasciare Milano.

Per questo l'Inter starebbe valutando dei profili di prospettiva per il prossimo mercato estivo. Oltre Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, il club nerazzurro potrebbe valutare anche la candidatura di Willy Gnonto che si sta facendo strada in Premier League dopo aver conquistato la maglia della Nazionale italiana. L'attaccante classe 2003 vorrebbe ritornare in Italia e vestire proprio la maglia nerazzurra. Molto dipenderà dall'eventuale offerta e dalla volontà del Leeds di cedere il giocatore dopo un solo anno dal suo arrivo dallo Zurigo.