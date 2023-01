Il futuro di Milan Skriniar resta un rebus. Nonostante l'offerta da circa 6,5 milioni di euro da parte dell'Inter, la fumata bianca per il rinnovo contrattuale non è ancora arriva. Il Paris Saint Germain resta vigile sulla situazione ed in caso di mancato accordo potrebbe provarci già a gennaio.

Inter, idea Schuurs per puntellare la difesa

In attesa di capire il futuro del leader difensivo, l'Inter sta valutando gli eventuali sostituti con il direttore sportivo Giuseppe Marotta che sta sondando diverse piste. Tra queste, spunta anche quella di Peer Schuurs, talentuoso centrale olandese che si è già ritagliato uno spazio da assoluto protagonista nel Torino di Ivan Juric.

L'ex centrale dell'Ajax ha già conquistato il posto da titolare ed è ormai un perno della retroguardia granata.

Come per Bremer, il club di Urbano Cairo riesce a cedere i suoi gioielli al miglior offerente e in estate le offerte potrebbero non mancare per il 23enne olandese. Il Toro chiede almeno 25-30 milioni di euro per il suo difensore, che piace tanto anche al Napoli di Luciano Spalletti in caso di eventuale cessione di Kim all'estero.

Oltre Schuurs, l'Inter continua a tenere sotto osservazione anche il profilo di Giorgio Scalvini dell'Atalanta che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Il centrale della Dea piace tanto anche alla Juventus come possibile sostituto di Bonucci.

Inter, le ultime sul futuro di Lukaku. United e Real su Dzeko

Oltre la difesa, anche il reparto offensivo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con il solo Lautaro Martinez che resta la certezza.

Infatti, gli altri attaccanti potrebbero salutare Milano in estate. Resta in bilico il futuro di Romelu Lukaku. Complice diversi infortuni (l'ultimo al ginocchio che mette a rischio la presenza nel derby di Supercoppa), l'Inter starebbe valutando l'eventuale riscatto dell'attaccante belga dal Chelsea.

I Blues non hanno alcuna intenzione di cedere il calciatore in prestito per un'altra stagione e puntano alla cessione a titolo definitivo. Le prestazioni dei prossimi mesi potrebbero risultare decisive per il futuro del Big Rom.

Un'altra posizione da prendere in considerazione è quella di Edin Dzeko, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

L'attaccante bosniaco è in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Le big d'Europa inizia a muoversi in caso di mancato accordo con l'Inter. Infatti, sull'ex numero nove della Roma ci sarebbe l'interesse del Real Madrid a caccia di un vice Benzema ma anche il Manchester United che vorrebbe completare il reparto offensivo con un attaccante di grande caratura internazionale.