Non solo acquisti. La Juventus valuta delle eventuali cessioni già nel mercato di gennaio. Infatti, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere quei calciatori che in questa prima parte di stagione non sono riusciti a rendere in maniera ottimale ed hanno perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Massimiliano Allegri.

Juve, interesse di Salernitana e Sampdoria per Rugani

Tra i calciatori che hanno avuto poco minutaggio in questa prima di stagione c'è sicuramente Daniele Rugani che complice l'ottimo momento di forma di Gatti ha perso posizioni nelle rotazioni difensive.

Il centrale ex Empoli potrebbe esser così ceduto già nel mercato invernale con la Juventus che prenderebbe in considerazione anche delle offerte in prestito con un'eventuale diritto di riscatto.

Stando alle ultime notizie di mercato, sul difensore bianconero ci sarebbe l'interesse di due club italiani ovvero la Salernitana e la Sampdoria. Il club campano è a caccia di un centrale per completare il reparto difensivo a disposizione di Davide Nicola, mentre la società blucerchiata è pronta ad una vera e propria rivoluzione per provare a risalire la corrente per centrare la salvezza. Dopo l'arrivo di Nuyntick dall'Udinese, la Samp potrebbe mettere a segno un altro colpo importante per puntellare la retroguardia di Stankovic.

Oltre al capitolo Rugani, la Juventus lavora anche sul fronte terzino viste le probabili partenza a fine stagione di Cuadrado ed Alex Sandro. Tra gli obiettivi restano vive le piste che portano a Karsdorp della Roma che però il club giallorosso vorrebbe cedere solo a titolo definitio, e Maelhe dell'Atalanta, chiuso da Zappacosta e Soppy.

Juve, possibile offerta del Bornemouth per Mckennie

Il capitolo cessioni non riguarda solo la difesa. Infatti, anche alcuni centrocampisti potrebbero lasciare Torino per fare cassa e reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Uno dei calciatori con tante richieste sul fronte mercato è Weston McKennie. Dopo il sondaggio del Chelsea che ha poi deciso di virare su Enzo Fernandez, il centrocampista texano sarebbe finito nel mirino del Bornemouth che vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus già a gennaio.

Il club bianconero chiede però una cifra che oscilla tra i 35-40 milioni di euro per cedere l'ex Schalke 04.

Attraverso l'eventuale cessione di McKennie, la Vecchia Signora potrebbe provare il grande colpo a centrocampo con il nome di Mc Allister del Brighton che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro.

Infine, resta da capire il futuro di Adrien Rabiot. Allegri vorrebbe trattenere il centrocampista francese ma le sirene della Premier potrebbero fare la differenza.