L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri il nome di Thiago Alcantara del Liverpool. L'Atletico Madrid, invece, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Rodrigo De Paul per arrivare a Milan Skriniar.

Possibile scambio tra il club allenato da Simeone e i nerazzurri

L'Atletico Madrid sarebbe interessato alle prestazioni di Milan Skriniar che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il difensore non ha ancora accettato la proposta da 6 milioni di euro più bonus avanzata dall'Inter e sarebbe corteggiato anche dal Paris Saint Germain.

L'ex Sampdoria potrebbe essere inserito in uno scambio alla pari con Rodrigo De Paul. L'argentino interessa da tempo ai dirigenti meneghini che vorrebbero condurre una trattativa slegata dal difensore slovacco classe 1995. Per De Paul, infatti, si potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto sui 30 milioni di euro. I contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Calhanoglu potrebbe essere sostituito da Thiago Alcantara

Si era pesato anche ad un possibile scambio tra Hakan Calhanoglu e De Paul, visto che il centrocampista turco è un calciatore molto ambito all'estero. L'Inter lo ha prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan e potrebbe mettere a segno una netta plusvalenza in caso di cessione.

Sulle sue tracce ci sarebbero club come Aston Villa, Manchester United e Paris Saint Germain. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, qualora dovessero cederlo nella prossima estate in caso di offerta allettante, potrebbero virare su Thiago Alcantara del Liverpool. L'ex calciatore del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ingaggiato a buon prezzo tra qualche mese se non dovesse rinnovare con la squadra allenata da Jurgen Klopp.

I dirigenti meneghini lo considerano perché capace di giocare nel centrocampo a cinque sia come mezzala che come playmaker. Il classe 1991, però, guadagna uno stipendio troppo elevato per le casse del club presieduto dagli Zhang. Il centrocampista dovrebbe rinunciare a parte dei 12 milioni di euro che percepisce attualmente se davvero volesse sposare la causa nerazzurra.

L'Inter, infatti, non intende andare oltre i 6 milioni di euro di stipendio, come dimostra anche l'offerta per Milan Skriniar, per i big in rosa. Per la prossima estate, la società milanese starebbe seguendo Yunus Musah del Valencia che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. I centrocampisti sono molto osservato dall'Inter perché potrebbe perdere anche Roberto Gagliardini che ha il contratto in scadenza.