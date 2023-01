L'Inter potrebbe voler rinforzare il reparto offensivo già nella finestra invernale di Calciomercato. Visti i ripetuti infortuni a Romelu Lukaku, il club nerazzurro potrebbe decidere di intervenire sul fronte acquisti per regalare un altro attaccante al tecnico Simone Inzaghi.

Tra i profili che sarebbero seguiti dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche Duvan Zapata, attaccante colombiano che non pare più incedibile per l'Atalanta. L'esplosione del giovane Rasmus Hojlund ha messo in bilico la posizione da titolare dell'ex Napoli e Udinese, che potrebbe partire già nel mercato invernale.

La Dea chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro ed eventualmente vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo.

L'Inter ci starebbe pensando ma deve battere la concorrenza di alcuni club della Premier League che sarebbero molto interessati all'attaccante colombiano. In particolare, in pressing ci sarebbe l'Everton di Frank Lampard, a caccia di un grande bomber per cercare la salvezza.

Inoltre con il Barcellona, l'Inter potrebbe effettuare uno scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie, che sta avendo poco spazio con la maglia blaugrana.

Inter, sfuma Diakhaby: il centrale rinnova con il Valencia

Prossimamente, l'Inter potrebbe veder rivoluzionata anche la retroguardia. Infatti, restano in bilico le posizioni di Milan Skriniar e Stefan De Vrij che potrebbero decidere di non rinnovare il proprio contratto e lasciare il club nerazzurro in estate.

Per questo, il direttore sportivo Marotta sta osservando diversi profili per non rimanere impreparato in caso di addio dei due totem difensivi. Tra i profili seguiti c'era anche Mouctar Diakhaby del Valencia che però sembrerebbe sempre più lontano. Infatti, il centrale ha rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo fino al 2027 e quindi non è più un'occasione a parametro zero per la prossima sessione estiva di mercato.

I nerazzurri sarebbero quindi pronti a virare su altri obiettivi di grande esperienza, come Chris Smalling che non ha ancora accettato la proposta di rinnovo contrattuale della Roma, ma anche su giovani di grande personalità e qualità come Giorgio Scalvini dell'Atalanta, valutato attorno ai 40 milioni di euro, o come Peer Schuurs del Torino che è ormai il leader della difesa di Juric. Il club granata chiede almeno 30 milioni di euro per l'ex centrale dell'Ajax.