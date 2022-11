La dirigenza del Milan, dopo aver proceduto al rinnovo di praticamente tutti i giocatori in scadenza, avrebbe recentemente tentato di chiudere il rinnovo di Leao prima del Mondiale, ma a quanto pare la trattativa non si è conclusa positivamente.

La dirigenza rossonera tenterà ancora, nel corso della seconda parte di stagione, di trovare un accordo che possa soddisfare gli agenti del portoghese, se così non dovesse essere potrebbe anche intervenire sul mercato e mettere a segno un importante colpo: Noah Okafor.

Leao-Milan, difficoltà per il rinnovo

In un’intervista rilasciata in questi giorni, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha affermato chiaramente che il rinnovo di Leao è stato al centro dei pensieri della dirigenza rossonera, che sperava di definirlo già prima del Mondiale in Qatar; gli agenti del portoghese, però, hanno comunicato alla dirigenza rossonera che si continuerà a parlare del rinnovo solo dopo il Mondiale. Questo "stop" complica pesantemente i piani della dirigenza rossonera, che - secondo alcune indiscrezioni di mercato - avrebbe alzato ancora una volta l’offerta, ma si è trovata davanti un rifiuto.

La dirigenza rossonera, però, non ha alcuna intenzione di lasciar partire l’attaccante portoghese e appena sarà possibile continuerà a trattare per definire il rinnovo di Leao.

In ogni caso Maldini e Massara non vogliono farsi cogliere impreparati e, se Leao dovesse decidere di partire (comunque per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro), saranno pronti a intervenire sul mercato tempestivamente.

L’attacco rossonero del futuro in via di definizione

La dirigenza rossonera starebbe valutando le situazioni di ogni singolo calciatore e, se sarà il caso, provvederà ad acquistare nuove pedine utili alla causa di mister Pioli.

L’attaccante più in forma nella prima parte di stagione sembra essere Olivier Giroud, che però ha ormai 36 anni ed è difficile possa continuare a questi livelli per molto tempo ancora. Stesso discorso vale anche per Ibrahimovic: lo svedese infatti, vicino al rientro, non è più in grado di garantire la presenza in tutte le partite della stagione.

Con Origi che non ha convinto appieno, Rebic che dovrebbe essere in partenza e appunto Leao davanti a un rinnovo difficile, la dirigenza rossonera avrebbe individuato un nuovo profilo per l’attacco rossonero.

Si tratterebbe dello svizzero Noah Okafor, attualmente al Salisburgo, il quale ha un valore di mercato superiore ai 30 milioni di euro. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere il profilo ideale per la prossima sessione estiva di mercato.