La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo, con un finale di mercato molto interessante anche in considerazione delle esigenze della rosa bianconera. Una su tutte l'acquisto di un terzino destro, se consideriamo che Cuadrado ancora deve recuperare dal problema al ginocchio (potrebbe rientrare contro l'Atalanta o contro il Monza in campionato), serve un'alternativa al colombiano, considerando che poi andrà anche in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Difficile possano esserci grandi investimenti nel ruolo, a meno che non dovesse partire un giocatore.

A tal riguardo, si parla molto di Weston McKennie, uno degli elementi più graditi della rosa bianconera. Sul calciatore statunitense ci sarebbero Wolverhampton e Aston Villa che non avrebbero problemi a spendere almeno 30 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Il problema è rappresentato dal giocatore che vorrebbe una società con un progetto sportivo vincente. Gradirebbe, ad esempio, un'esperienza professionale al Borussia Dortmund o eventualmente al Tottenham. Se McKennie dovesse lasciare la società bianconera potrebbe arrivare Ivan Fresneda terzino destro del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola. Si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro considerando che è un classe 2004 ed è uno dei migliori giovani del calcio spagnolo.

La cessione di McKennie potrebbe agevolare l'arrivo di Fresneda

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la cessione di Weston McKennie potrebbe agevolare l'arrivo di Ivan Fresneda che sarebbe il preferito dalla Juventus come rinforzo per la fascia destra difensiva. Serve un'alternativa a Cuadrado che, nelle ultime settimane, è stato condizionato da un problema al ginocchio.

Dovrebbe rientrare a breve ma la Juventus sta già lavorando in previsione della stagione 2023-24, quando servirà un grande investimento sulle fasce difensive. Dovrebbe arrivare anche un terzino sinistro se consideriamo che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Un altro nome che piace per la fascia destra difensiva, oltre a Fresneda, sarebbe Emil Holm, nazionale svedese attualmente allo Spezia, valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato prima dovrà rinforzare le fasce difensive. Oltre a un terzino destro potrebbe arrivare anche uno sinistro, probabile nel Calciomercato estivo. Il sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe essere Alejandro Grimaldo, giocatore spagnolo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a fine stagione. Secondo le ultime notizie di mercato, Grimaldo potrebbe sottoscrivere un contratto di tre stagioni con la società bianconera.