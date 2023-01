Il campionato italiano sta vivendo un momento non facile dal punto di vista dell'interesse sportivo. Non è un caso che non arrivino grandi ricavi dai diritti televisivi, dall'altra parte invece il campionato inglese continua ad arricchirsi con una differenza clamorosa nei ricavi fra le società dei due campionati. Una situazione pesante che va avanti da anni e a cui la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega di Serie A non riescono al momento non riesce a dare adeguati correttivi.

Sull'argomento si è espresso anche Paolo Ziliani, che su Twitter ha evidenziato come a sua detta un abbonato su tre nell'ultimo anno se ne sia andato perché il campionato italiano non è deciso dai campioni ma dagli arbitri.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto che c'è un'illegalità dilagante e rimarcato come la Juventus sia ancora in Tribunale col Palazzo (ovvero le alte sfere del calcio italiano) a non agire, secondo lui, al riguardo.

Non è la prima volta che Ziliani critica il calcio italiano e in particolare la Juventus (è un noto sostenitore del Napoli) facendo leva sulle note vicende giudiziarie che riguardano i bianconeri e su cui l'attenzione mediatica si è ormai da giorni spenta per lasciare il posto al campo e al calcio giocato.

Ziliani ha voluto criticare il calcio italiano in merito agli errori arbitrali di questa stagione

'Serie A: l’unico campionato al mondo in cui gli scudetti non sono decisi dai campioni, ma dagli arbitri.

Il che spiega perchè nell’ultimo anno 1 abbonato-tv su 3 se n’è andato e l’intero mondo ci schifa. In più illegalità ovunque, Juve ancora in tribunale, Palazzo che dorme'. Questo il post su Twitter di Paolo Ziliani. A corredo del post il giornalista sportivo ha condiviso anche tre foto, una su Monza-Inter (la rete annullata ad Acerbi), le altre due riguardanti Hellas Verona-Juventus (il fallo di mano di Danilo che le moviole post partita hanno però dimostrato non essere sanzionabile) e Cremonese-Juventus (fallo su Danilo in area bianconera e gol successivo annullato alla Cremonese).

Gli errori arbitrali più evidenti delle ultime settimane

Per dovere di cronaca, uno dei casi più eclatanti di tutti in questa Serie A ha danneggiato proprio la Juventus cui venne annullata la rete del 3-2 segnata nel recupero nel match contro la Salernitana (match poi terminato 2-2) per offside di Leonardo Bonucci sconfessato però dalle immagini.

Il Var non tenne infatti conto della posizione di Antonio Candreva, 'dimenticato' ma fondamentale perchè teneva in gioco tutti gli avversari, centrale juventino compreso. Gli errori capitano e gli episodi succedono, la chiave sta nel dare risalto a questo o quell'episodio per alimentare questa o quella teoria o nell'accettarli serenamente sia quando sono a favore che quando sono contro.