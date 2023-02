Il Crotone di Franco Lerda dopo la sconfitta 3-1 di Avellino è ora distaccato in classifica di 11 punti dalla capolista del girone C di Serie C, il Catanzaro.

Ad analizzare il momento vissuto dagli squali, nelle scorse ore, è stato il Direttore Generale Raffaele Vrenna che ha preso la parola a pochi giorni dalla sfida casalinga contro il Foggia, in programma allo stadio comunale "Ezio Scida".

Crotone, Vrenna ci crede ancora

A lanciare un segnale di speranza malgrado gli ultimi risultati ottenuti è stato il Direttore Generale degli squali, Raffaele Vrenna: "La classifica maturata in questo momento dice che per puntare al salto di categoria dovremo effettuare i Play-Off.

Il torneo non è ancora concluso e l’aritmetica non ci condanna. Faremo il nostro percorso e tireremo le somme alla fine della stagione. Vogliamo arrivare ai Play-Off con la giusta mentalità. Il Crotone ha conquistato comunque 59 punti, si tratta di qualcosa di eccezionale, dispiace per le critiche ricevute, che non dovrebbero esserci".

Una stagione da salvare

Dopo due retrocessioni consecutive - che hanno portato il Crotone dalla Serie A alla Serie C - non era facile per la società ripartire subito per cercare di tornare in cadetteria. Le difficoltà di queste ultime due annate negative hanno pesato anche sull'attuale stagione, dove il Crotone è stato "costretto a vincere" e a farlo sin da subito.

Per tutto il girone d'andata c'è stato un testa a testa con il Catanzaro. Ma ora, dopo il k.o. di Avellino, il Crotone sembra destinato a dover cercare il ritorno in Serie B attraverso la vittoria dei Play-Off, con una formula finora mai disputata dal club calabrese che è appena ritornato in Serie C dopo 13 anni di assenza.

Crotone, allo 'Scida' arriva il Foggia

La 27^ giornata vedrà il Crotone ospitare il Foggia. Una gara sulla carta difficile, che verrà affrontata dagli squali senza il suo miglior marcatore, ossia Cosimo Chiricò. Il calciatore, già diffidato e ammonito ad Avellino, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Sarà invece disponibile il difensore Giuseppe Cuomo, che farà ritorno dopo l'assenza di Avellino.

In questa stagione il Foggia ha vinto entrambi i confronti effettuati contro il Crotone. Nel girone d'andata i rossoneri avevano battuto per 1-0 i rossoblù calabresi. Successivamente, in Coppa Italia di Lega Pro, il Foggia è riuscito a vincere invece per 2-0 contro gli squali, eliminandoli dalla competizione.