L'Inter nella prossima sessione estiva di trasferimenti potrebbe cedere alcuni calciatori. Secondo le ultime indiscrezioni, ad esempio, i nerazzurri e il Monza potrebbero intavolare uno scambio di prestiti che riguarderebbe Joaquin Correa a Carlos Augusto. I due club sono in ottimi rapporti dopo le operazioni che hanno portato in passato in Brianza il portiere Michele Di Gregorio e il centrocampista Stefano Sensi.

Il club nerazzurro, inoltre, potrebbe sedersi a tavolino se dovessero arrivare offerte importanti per Alessandro Bastoni, da tempo monitorato dal Manchester United.

Correa potrebbe essere ceduto in prestito al Monza

In estate Inter e Monza potrebbero intavolare uno scambio di prestiti che riguarderebbe Joaquin Correa a Carlos Augusto. L'attaccante non si è mai inserito al meglio nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi, che lo aveva fortemente voluto nel 2021 dopo averlo allenato durante l'avventura nella Lazio. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere congeniale al progetto tecnico del Monza.

In cambio, l'allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino potrebbe acconsentire alla cessione del terzino brasiliano Carlos Augusto, che sarebbe da diversi mesi nei radar dei dirigenti meneghini (in particolare in caso di partenza di Robin Gosens a fine stagione).

L'esterno del Monza avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e interesserebbe soprattutto per le spiccate doti in fase realizzativa.

L'unico nodo affinché la trattativa possa andare in porto sarebbe l'oneroso ingaggio che Correa percepisce attualmente, piuttosto oneroso per il budget del Monza.

Lindelof potrebbe essere inserito nella trattativa Bastoni

Intanto il Manchester United per la prossima stagione sarebbe interessato a due elementi dell'Inter: uno è il laterale destro olandese Denzel Dumfries, l'altro è il difensore Alessandro Bastoni. Il calciatore classe '99 della nazionale italiana ha il contratto in scadenza nel 2024 e la sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro.

I Red Devils, potrebbero presentare una proposta di circa 50 milioni di euro più il cartellino di Victor Lindelof. Lindelof sarebbe stato già sondato dall'Inter a gennaio per sostituire Milan Skriniar (che lascerà la Pinetina a parametro zero a luglio, non avendo rinnovato il contratto).