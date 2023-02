Il Crotone perde 3-1 ad Avellino nel posticipo di Serie C girone C e incassa la sua terza sconfitta stagionale. Gli squali sono ora distanziati di 11 punti dalla capolista Catanzaro e vedono quindi affievolirsi ulteriormente le possibilità di un salto diretto di categoria.

Per i calabresi la gara è nata male, complici due "eurogol" degli irpini siglati nel primo tempo da Mazzocco e da D'Angelo. A nulla sono serviti i cambi nella ripresa, che hanno portato alle reti di Trotta per i campani e infine di Gomez su rigore per i rossoblù. Per la squadra di Lerda la sconfitta è pesante sia sotto l'aspetto del morale sia sul piano della classifica, dove il Catanzaro è ormai sempre più in fuga solitaria.

Le dichiarazioni del dopo-partita dei due allenatori Lerda e Rastelli

C'è amarezza nelle parole a fine gara rilasciate dal tecnico del Crotone, Franco Lerda. "Abbiamo incassato due reti sugli unici tiri indirizzati verso la nostra porta, due eurogol. Loro hanno dimostrato più determinazione in alcuni frangenti. Abbiamo commesso diversi errori, e va reso merito all'Avellino. La squadra comunque giocato bene, nella ripresa abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo preso quel gol che non dovevamo assolutamente prendere perché la partita era aperta e li stavamo chiudendo in area. Cernigoi? Non era facile per lui, Moretti e Benedetti hanno fatto una buona gara".

Il tecnico dell'Avellino Massimo Rastelli è invece soddisfatto per la vittoria: "Abbiamo vinto la gara nel primo tempo e potevamo anche chiudere la prima frazione di gioco sul 3-0.

Loro ci hanno provato a rientrare in gara, abbiamo arretrato molto ma siamo riusciti a soffrire qua ti basta per potare a casa la vittoria. La squadra ha dimostrato che, con un gioco di gruppo, si possono ottenere i risultati".

Crotone, ora si pensa alla partita col Foggia

Il prossimo esame per i rossoblù si chiamerà Foggia, avversario che il Crotone sfiderà sabato 11 febbraio alle ore 17:30 allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

Se il primo posto in classifica pare quasi irraggiungibile, per il Crotone c'è comunque da blindare la seconda posizione in ottica playoff. Proprio il Foggia e il Pescara sembrano essere in questo momento gli unici avversari capaci di impensierire i rossoblù. All'andata la squadra rossonera pugliese impartì la prima sconfitta stagionale al Crotone (1-0) allo stadio "Pino Zaccheria".