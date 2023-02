L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Tuttojuve.com, ha parlato della recente penalizzazione in classifica data ai bianconeri.

Sul tema si è soffermato anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che su Twitter ha evidenziato la gravità delle parole espresse dal pm Ciro Santoriello, che in un video del 2019 sottolineava il suo odio sportivo per la formazione bianconera.

Di Livio difende la Juventus: 'La penalizzazione di -15 rovina la stagione e come sempre è l'unica squadra punita'

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha parlato nelle scorse ore della recente penalizzazione inflitta alla formazione piemontese per il caso plusvalenze: "Non aspettavano altro che il momento giusto per scagliarsi contro la Juventus.

I 15 punti di penalizzazione hanno rovinato questa stagione e condizioneranno la prossima, il mancato incasso della Champions comporta un danno importante a livello economico".

Di Livio ha poi voluto rintuzzare sull'argomento, sottolineando come la Juventus sia stata l'unica squadra ad essere punita: "Non credo che nessuna squadra abbia mai sbagliato per il discorso plusvalenze, questo è quello che mi sorprende. Come sempre, è stata l'unica punita".

L'ex "Soldatino" bianconero ha poi spostato il tiro del suo intervento, parlando di tattica ed evidenziando come alla Juventus dei mesi scorsi sia mancato principalmente l'apporto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che nell'ultima partita di campionato con la Salernitana è stato protagonista con una doppietta.

Infine Di Livio ha parlato del confronto che si è fatto tra Fagioli e Del Piero, affermando come "Pinturicchio" fosse più potente più offensivo rispetto a Fagioli, che ad ora apparirebbe più un trequartista.

Ravezzani punta il dito contro Santoriello: 'C'è un prima e un dopo le sue dichiarazioni'

Delle penalizzazioni dalle alla Juventus ha voluto scrivere tramite il proprio profilo Twitter anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani.

Il giornalista, nello specifico, ha commentato le parole di Ciro Santoriello, uno dei pm dell'inchiesta Prisma, che in un video risalente al 2019 esprimeva pubblicamente il proprio rancore sportivo nei confronti della stessa Juventus.

Il giornalista ha scritto: "Chi non vuol capire che nelle valutazioni sull’inchiesta Juve esiste un prima e un dopo le dichiarazioni di Santoriello è semplicemente in malafede. Per questo va chiarita bene la genesi. E ciò varrebbe per qualsiasi soggetto che si trovasse inquisito in un simile frangente".