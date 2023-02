Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avrebbero adocchiato un nuovo prospetto per il prossimo mercato dell'Inter: si tratta del terzino dell'Hellas Verona Josh Doig.

L'idea dell'Inter per la difesa: Josh Doig

La difesa nerazzurra perderà nella prossima stagione il suo braccetto di destra titolare Milan Skriniar, in queste ultime settimane è in discussione anche il contratto di Alessandro Bastoni con la conseguenza che il club potrebbe dover ridisegnare il reparto arretrato. In questo contesto va letto il possibile interesse per il terzino sinistro dell'Hellas Verona.

Marotta vorrebbe avere più giocatori pronti nel ruolo, considerando anche le possibili partenze a parametro zero di Stefan De Vrij che sembrerebbe interessare anche alla Juventus, e Danilo D'Ambrosio, anche lui in scadenza e quasi mai impiegato quest'anno da Simone Inzaghi.

La richiesta dell'Hellas Verona non sembrerebbe impossibile da soddisfare per l'Inter, con 10 milioni di euro che potrebbero bastare per chiudere il trasferimento del difensore classe 2002.

Le caratteristiche tecniche di Josh Doig

Josh Doig nasce come terzino sinistro di ruolo nella classica difesa a 3, ma con abilità da esterno che può dunque agire nella difesa a 4 o come laterale di centrocampo nel rombo del 3-5-2.

Nella prima parte di questo campionato di Serie A ha disputato 14 partite, con il 50% delle presenze totali, realizzando 2 marcature e 4 assist per i compagni, confermandosi uno dei migliori nel ruolo in Italia, nonostante giochi in una squadra che sta lottando per la salvezza.

L'intervista a Josh Doig: "Contento dell'interesse di grandi squadre"

Sul giocatore nelle ultime settimane sarebbe piombato anche il Napoli e così il quotidiano The Times ha voluto intervistare il difensore dell'Hellas Verona.

Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui rumors che lo vedono richiesto da diverse squadre: "Fa molto piacere sentire questi accostamenti, non ci sono abituato, è la prima volta per me", ha dichiarato il terzino sinistro.

"Tutte queste attenzioni fanno bene per la mia fiducia, ma devo guardare al mio lavoro e non alle voci di mercato - ha affermato Josh Doig - Ho giocato in diversi stadi, ma nessuno è come San Siro, dove i tifosi sono particolari e quando arriva un gol si sente una sensazione nell'aria incredibile".

"Questo stadio è un luogo speciale, pieno di storia, un terreno che ha visto giocare i migliori del mondo, è una magia giocare a San Siro, una sensazione fantastica" ha concluso il terzino sinistro scozzese, che potrebbe passare proprio all'Inter nella prossima stagione.