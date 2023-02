La Juventus è attesa da settimane impegnative da qui fino alla difesa davanti al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. C'è, poi, anche l'altro filone d'indagine, la manovra stipendi che potrebbe portare altri punti di penalizzazione. Nel frattempo, diversi addetti ai lavori hanno parlato della vicenda Juve, a maggior ragione dopo il video con protagonista il pubblico ministero Ciro Santoriello (risalente al 2019) in cui affermava di 'odiare' calcisticamente la Juventus. Una frase che ha avuto molto clamore mediatico, soprattutto tra i tifosi bianconeri che hanno sottolineato come, a loro detta, ci sia il rischio che la società bianconera venga giudicata per sentimento popolare.

Considerazioni non alimentate da Guido Vaciago: anzi, il direttore di Tuttosport ci ha tenuto a sottolineare che c'è il sospetto che la professionalità possa venire condizionata dal sentimento popolare ma bisogna riconoscere che Santoriello, nel 2016, archiviò un'accusa di falso in bilancio con protagonista la società bianconera.

'Il sospetto che la professionalità venga contaminata dal sentimento è difficile da grattare via dai pensieri di milioni di tifosi'. Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago, in un recente editoriale pubblicato da Tuttosport. Vaciago ha spiegato come il tifoso medio juventino non abbia capito il motivo per cui la società bianconera è stata indagata per le plusvalenze, disposizioni finanziarie utilizzate nel calcio italiano da 20 anni.

Il direttore di Tuttosport, però, ha raccontato anche una vicenda riguardante il pubblico ministero Santoriello e risalente al 2016. A tal riguardo, ha dichiarato: 'Va detto che è il pubblico ministero che di fronte ad una denuncia di falso in bilancio riguardante la Juve nel 2016 archiviò il caso'. Questo dimostrerebbe che, se avesse veramente 'odiato' la società bianconera, avrebbe potuto punirla già per quella vicenda.

A supporto delle dichiarazioni di Vaciago ha parlato anche Bellinazzo. Il giornalista sportivo ha sottolineato come quella dichiarazione ('odio la Juventus') Santoriello poteva evitarla ma questo non inficia sulla professionalità di un pubblico ministero. Il dubbio riguarda il motivo per cui la Juventus è stata punita per il caso plusvalenze, come sottolineato dal giornalista nel suo profilo Twitter.

Diversi avvocati convinti che la Juventus possa vedersi annullata la penalizzazione in campionato

Dell'argomento plusvalenze e del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni hanno parlato diversi avvocati esperti di diritto di sportivo. D'Onofrio ha dichiarato che, secondo lui, la sanzione più giusta sarebbe stata l'ammenda pecuniaria; Afeltra ha sottolineato che quello commesso dalla società bianconera non può essere considerato illecito grave, ripetuto e prolungato. Di certo, la Juventus è pronta a difendersi nelle sedi opportune, di recente ha incrementato anche il pool di avvocati inserendo Angelo Clarizia, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, e Nino Paolantonio, ordinario di diritto amministrativo a Tor Vergata a Roma.