C'è una trattativa che sembrerebbe rendere possibile uno scambio tra due club rivali storici come Juventus ed Inter: Denzel Dumfries potrebbe passare ai bianconeri in cambio del cartellino di Nicolò Fagioli.

Lo scambio di mercato tra i due centrocampisti

La Juventus, in queste ultime settimane, sembrerebbe stare monitorando con frequenza il giocatore nerazzurro Denzel Dumfries, in uscita dal club milanese. Per arrivare al giocatore la società bianconera potrebbe mettere sul tavolo un'offerta importante, ma l'Inter non sembrerebbe intenzionata a voler trattare con i bianconeri.

La proposta che sembrerebbe essere arrivata in risposta alla richiesta per Denzel Dumfries è quella di inserire nella trattativa il cartellino di Nicolò Fagioli. Solo in quel caso la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta ad aprire il tavolo delle trattative con la Juventus per il laterale olandese.

Denzel Dumfries è valutato circa 40-45 milioni di euro dalla dirigenza dell'Inter che vorrebbe privarsi del centrocampista solo con una cessione che porti nelle casse nerazzurre la liquidità necessaria per operare efficacemente nel prossimo mercato. Sul giocatore olandese ci sarebbe anche il forte interesse del Chelsea di Todd Boehly e del Tottenham di Antonio Conte.

Proprio per questo motivo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero chiesto alla Juventus la possibilità di inserire nella trattativa il centrocampista italiano Nicolò Fagioli, così da poter abbassare le richieste economiche per Denzel Dumfries ma allo stesso tempo coprire il ruolo con un ingresso importante a centrocampo.

Per ora, la società bianconera non sembrerebbe intenzionata ad inserire il giocatore nello scambio, ma la trattativa tra i due club sembrerebbe essere solo agli albori per svilupparsi poi nella prossima estate.

I contratti e le statistiche annuali dei due centrocampisti

Denzel Dumfries è legato all'Inter con un contratto che andrà in scadenza nel giugno 2025, ed il suo stipendio è di circa 3,2 milioni di euro a stagione.

In questa Serie A il centrocampista olandese ha disputato 18 partite, segnando una rete e realizzando 3 assist per i compagni. In Champions League ha giocato 5 partite segnando una rete.

Nicolò Fagioli ha un contratto con la Juventus fino al giugno 2026, con uno stipendio di circa un milione di euro all'anno.

In questo campionato di Serie A, il centrocampista italiano ha disputato 12 partite, con una percentuale di titolarità del 32%, un'ottima media per la sua giovane età, segnando 2 gol e fornendo 3 assist ai compagni. In Champions League ha giocato solamente 2 partite raccogliendo una ammonizione.