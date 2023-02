Il Crotone vince la gara della 28esima giornata superando per 1-2 la Virtus Francavilla alla "Nuovarredo Arena". Una vittoria sofferta quella degli squali, un primo successo per il tecnico Lamberto Zauli all'esordio sulla panchina rossoblù. A decidere il match le marcature siglate da Eugenio D'Ursi e Guido Gomez su calcio di rigore. Per i biancazzurri la rete del momentaneo pareggio è giunta con Andrea Cisco.

Crotone, Zauli soddisfatto

A fine match in sala stampa a presentarsi è stato il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli. Per lui tre punti importanti in ottica campionato, con una seconda posizione ulteriormente consolidata grazie al contemporaneo pareggio interno del Pescara (1-1) contro il Giugliano.

"È stata sicuramente una vittoria importantissima. Venire a vincere qui è già un'impresa. Siamo contenti di come è venuta, sicuramente non abbiamo fatto bene nei primi venti minuti dove la Virtus Francavilla meritava il vantaggio. Poi siamo usciti fuori, abbiamo fatto un buon giro palla, abbiamo fatto due reti. È stata una gara aperta e siamo riusciti a vincerla, sono contento, e lo sono soprattutto per i ragazzi. Questo successo ci permette di continuare il nostro percorso nella rincorsa al Catanzaro, vogliamo dargli fastidio fino alla fine".

Crotone, ritorno alla vittoria

Dopo la sconfitta sul campo dello stadio "Partenio - Lombardi" di Avellino (3-1) e il pareggio in extremis All'Ezio Scida (1-1) contro il Foggia, il Crotone è ritornato alla vittoria, la numero 19 di questa stagione, in un campo come quello di Francavilla Fontana dove ben poche squadre sono riuscite a portare a casa dei punti in questo campionato.

Una prova di carattere quella offerta da una squadra ridisegnata in campo, passando dal già collaudato 4-3-3 al nuovo 4-2-3-1. Degne di nota le prestazioni offerte dal solito Cosimo Chiricò, rientrato dopo il turno di squalifica contro il Foggia, e dal portiere Andrea Dini, ormai solida certezza a difesa della porta degli squali.

Crotone, la Turris sul cammino

Nella prossima sfida di campionato il Crotone ospiterà la Turris allo Stadio Comunale "Ezio Scida". La gara, inizialmente programmata per sabato 25 febbraio alle ore 17:30 è stata ricalendarizzata nei giorni scorsi e andrà in scena alle ore 14:30 della medesima giornata. I rossoblù ospiteranno i Corallini, compagine battuta a Torre del Greco nel girone d'andata per 2-4.

Con ogni probabilità il Crotone potrà contare sul rientro del terzino Vasile Mogos, out da alcune settimane a causa di un infortunio. Nessuno squalificato per gli squali in vista di questo match ma a rimanere in diffida sarà ancora il centrocampista Theophilus Awua.