Secondo le ultime news di Calciomercato riprese da calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso a Tommaso Baldanzi, trequartista classe '93 attualmente in forza all'Empoli. Inoltre, alla formazione bianconera piacerebbe Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina che nei piani della dirigenza potrebbe sostituire il trentacinquenne Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, per l'attacco piacerebbe Tommaso Baldanzi dell'Empoli

La linea guida della Juventus per la prossima campagna acquisti estiva dovrebbe vertere sull'acquisizione di giovani talenti dal costo non eccessivo: uno di questi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere Tommaso Baldanzi.

Il trequartista dell'Empoli classe '93 si sta rendendo protagonista di un campionato di altissimo livello che lo ha posto sotto il riflettore di diversi club, tra cui appunto la Juve. Il presidente della formazione toscana Fabrizio Corsi, nel post gara della partita giocata dal suo Empoli contro l'Inter, aveva detto di Baldanzi: "Approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell'Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club. Quotazione? A giugno, ora non serve". Un'affermazione che lascerebbe poco spazio ad interpretazioni e che farebbe sperare alla Juventus ma anche ad altre squadre come l'Inter e la Roma una sua cessione già da giugno. Il costo del cartellino di Baldanzi, a oggi, si attesterebbe intorno ad una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro, una somma abbordabile per un talento italiano che per classe è stato accostato a Paulo Dybala.

La Juve studia il colpo in difesa qualora Bonucci andasse via a fine stagione: piacerebbe Milenkovic della Fiorentina

La Juventus, oltre a Baldanzi, potrebbe portare alla Continassa altri calciatori provenienti dalla Serie A come Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina, accostato ai bianconeri già nelle passate sessioni di mercato, ha da poco rinnovato con la formazione viola fino al 2027.

Nonostante questo, una chiamata dei bianconeri potrebbe comunque cambiare le carte in tavola per l'arcigno difensore serbo, a patto che la Juve versi nelle casse della Fiorentina una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Per un difensore che arriverebbe alla Continassa, un altro dovrebbe partire e stando alle indiscrezioni, il nome che rischierebbe di lasciare il club sarebbe quello di Leonardo Bonucci.

Il trentacinquenne da Viterbo, dopo i tanti problemi fisici palesati quest'anno e la conferma di Danilo fino al 2025, potrebbe infatti abbandonare la Juventus prematuramente rispetto al contratto che lo lega fino al 2024 con i colori bianconeri.