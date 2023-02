Secondo le ultime news di mercato riprese da calciomercatonews.com, l'Inter starebbe pensando ad ingaggiare Angel Di Maria, attaccante della Juventus che andrà in scadenza di contratto a giugno 2023.

Oltre all'argentino, l'Inter avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, sul quale però ci sarebbero anche le attenzioni proprio della Juventus e del Milan.

Inter, se Di Maria non rinnovasse con la Juventus a fine stagione i nerazzurri potrebbero pensare di ingaggiarlo

Per la prossima estate l'Inter starebbe dunque osservando il profilo di Angel Di Maria, laterale offensivo attualmente in forza alla Juventus.

La formazione nerazzurra di fatti vorrebbe rimpiazzare il deludente "Tucu" Correa, che da quando è arrivato dalla Lazio non è mai davvero riuscito ad imporsi nell'undici titolare di Simone Inzaghi, ecco che Di Maria potrebbe costituire un'ottima soluzione anche per via della duttilità tattica dato che potrebbe agire sia da seconda punta nei due davanti che da laterale offensivo. Il contratto con la Vecchia Signora scadrà a giugno e ad oggi non è chiaro se arriverà o meno il rinnovo.

Stando alle ultime indiscrezioni, "El Fideo" vorrebbe aspettare la fine del campionato per vedere dove si posizionerà la Juventus in classifica, attendendo soprattutto di conoscere l'esito dei due noti procedimenti giudiziari che stanno riguardando il club.

Se la Juventus non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League, allora Di Maria potrebbe pensare di lasciare Torino o per tornare in Argentina, dove lo stesso Di Maria ha più volte dichiarato di voler concludere la propria carriera, o aprire le porte proprio all'l'Inter, squadra dove ritroverebbe un amico nonché compagno di Nazionale come Lautaro Martinez.

Calciomercato, su Frattesi potrebbe scatenarsi un'asta tra Inter, Juventus e Milan

Il Calciomercato di Inter e Juventus nella prossima estate potrebbe incrociarsi non solo per il profilo di Angel Di Maria ma anche per quello di Davide Frattesi. Il giovane centrocampista del Sassuolo è ormai da tempo al centro di un'asta: l'interesse della Roma va avanti ormai da due sessioni di mercato - anche se i dialoghi fra il dirigente dei giallorossi Thiago Pinto ed il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carvenali sembrerebbero ormai essere arrivati ad uno stallo difficile da sbloccare -, a questo bisogna aggiungere le voci sempre più insistenti di un apprezzamento da parte proprio della Juve che vorrebbe varare una linea verde made in Italy per l'immediato futuro e anche del Milan che ormai da anni punta su giovani prospetti da valorizzare. Il costo del cartellino è sui 35 milioni di euro, una somma importante destinata però a crescere se la folla di pretendenti dovesse diventare ancora più folta.