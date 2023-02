L'Inter starebbe lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Un ruolo importante potrebbe giocarlo anche la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, dopo la vittoria all'andata per 1-0 contro il Porto, che porterebbe nelle casse un tesoretto ulteriore da quasi 20 milioni di euro. I nerazzurri cambieranno qualcosa sicuramente a centrocampo visto che andrà via Roberto Gagliardini e non si esclude la partenza di Marcelo Brozovic, che piace a tutti i club europei. L'obiettivo sarà quello di portare a Milano un calciatore che possa abbinare qualità e quantità e per questo motivo il grande sogno di Giuseppe Marotta risponderebbe al nome di Sergej Milinkovic-Savic, che già in passato ha provato a portare a Milano.

La Roma la prossima estate cercherà un rinforzo in attacco per rinfoltire il reparto a disposizione di José Mourinho. I giallorossi avrebbero messo gli occhi su Ante Rebic, che al Milan sembra essere alla fine di un ciclo e per questo i rossoneri avrebbero aperto alla cessione.

Inter su Milinkovic-Savic

L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato cercherà un centrocampista che possa portare qualità e quantità e in possesso di tanti gol nelle gambe. Non è un caso che il grande sogno di Giuseppe Marotta sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. che la Lazio è pronta a cedere in estate qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Il dirigente provò già a portarlo a Milano nell'estate del 2019 ma l'affare sfumò per la mancata cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi, che andò in prestito solo nelle ultime ore di mercato al Psg, che lo riscattò l'anno dopo. Sergej Milinkovic-Savic sarebbe anche il preferito della Juventus per rinforzare il centrocampo.

Adesso la trattativa potrebbe anche decollare, con le due società che si siederanno a trattare tra qualche settimana. Il suo arrivo è legato anche alla cessione di Marcelo Brozovic, che piace molto al Barcellona e ad altri club di Premier League, e che porterebbe nelle casse 30 milioni. L'Inter a quel punto girerebbe il tesoretto ai biancocelesti, inserendo anche una contropartita tecnica, che potrebbe essere Kristjan Asllani, valutato 15 milioni di euro.

L'offerta della Roma per Rebic

La Roma cercherà di rinforzare l'attacco la prossima estate e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Ante Rebic, che il Milan ritiene cedibile. L'attaccante croato è valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro ma le due società potrebbero imbastire uno scambio alla pari, con i rossoneri che sarebbero interessati a Nicola Zalewski, che ha una valutazione simile. Affare possibile visto che Leonardo Spinazzola sta tornando ai suoi livelli e l'esterno polacco sarebbe ritenuto sacrificabile.