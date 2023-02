La Juventus ha vinto un importante match contro il Nantes in Europa League che significa qualificazione agli ottavi di finale. Una prestazione decisa quella dei bianconeri con un 0-3 che ha visto come protagonista principale Angel Di Maria, autore di tre gol, anche se il risultato è stato agevolato da un'espulsione ed un rigore a favore dei bianconeri. C'è da lavorare in queste settimane anche sul mercato in previsione della stagione 2023-2024, considerando che fra i possibili partenti c'è Adrien Rabiot. Se dovesse partire il francese la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo con Sergej Milinkovic-Savic.

Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio a titolo definitivo

Sarebbe il serbo il rinforzo preferito per migliorare la qualità del gioco oltre al fatto che è un giocatore in grado di garantire gol e assist come dimostrato nelle ultime stagioni nel campionato italiano. Secondo La Gazzetta dello Sport il prestito di Pellegrini dalla Juventus alla Lazio potrebbe rappresentare un anticipo da parte della società bianconera per l'acquisto del centrocampista. In tal caso il prestito si trasformerebbe a titolo definitivo, con Pellegrini che è valutato circa 15 milioni di euro.

Possibile rinforzo per il centrocampo Milinkovic-Savic a giugno

La Juventus potrebbe sostituire Rabiot con Milinkovic-Savic. La società bianconera avrebbe individuato nel centrocampista della Lazio il rinforzo ideale nonostante abbia caratteristiche tecniche diverse.

Se il francese garantisce maggior equilibrio il serbo invece è più bravo a supportare la fase offensiva contribuendo con gol e assist come dimostrato nelle ultime stagioni nella Lazio. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ad attutire l'investimento potrebbe essere il trasferimento a titolo definitivo di Luca Pellegrini dalla Juventus alla Lazio.

Come è noto il terzino si è trasferito in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni di euro alla società laziale. Questo significherebbe che la società bianconera potrebbe offrire una somma di circa 25 milioni di euro così da acquistare Sergej Milinkovic-Savic. In questa stagione fino ad adesso il centrocampista ha disputato 6 match di Europa League segnando 2 gol ed 1 di Conference League.

Nel campionato italiano ha giocato 21 match segnando 4 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni oltre a 2 match di Coppa Italia.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di prolungare il contratto ad Adrien Rabiot e Angel Di Maria nonostante l'ingaggio pesante che guadagnano entrambi i giocatori. Diversa invece la situazione di Alex Sandro e Juan Cuadrado, che difficilmente rimarranno nella società bianconera nella stagione 2023-2024. Al posto del giocatore brasiliano potrebbe arrivare lo spagnolo Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.