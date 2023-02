L'Inter è già al lavoro per selezionare alcuni profili per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Il nome nuovo in queste ore è quello di Pierre-Emerick Aubameyang del Chelsea, in rotta con il club londinese per l'esclusione dalle Liste Champions e per il poco utilizzo durante la stagione.

L'interesse dei nerazzurri per Pierre-Emerick Aubameyang

L'attaccante gabonese ex-Arsenal potrebbe essere il profilo giusto per l'attacco dell'Inter della prossima stagione. Con la cessione possibile di Joaquin Correa si aprirebbero gli spazi per inserire nella rosa di Simone Inzaghi un nuovo attaccante e la ricerca sarebbe già in atto.

Joaquin Correa sembrerebbe molto vicino ad un suo prossimo trasferimento a Siviglia ed i fondi ricavati potrebbero essere investiti in nuove operazioni tra cui quella per il cartellino di Aubameyang dal Chelsea.

Il giocatore classe 1989 sarebbe il profilo giusto per l'ingaggio contenuto ed il prezzo non troppo elevato proposto dal club inglese, che sembrerebbe vicino ai 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante.

Le difficoltà del giocatore al Chelsea

L'attaccante gabonese, in queste settimane, sta attraversando un periodo complicato al Chelsea, che ultimamente ha deciso di non inserire il nome dell'ex giocatore del Barcellona nella lista per la Champions League.

Quest'anno Pierre-Emerick Aubameyang sta trovando poco spazio nella formazione di Graham Potter; 5 presenze, con una sola da titolare, per un totale di 114 minuti giocati complessivamente, poco rispetto alle ambizioni professate dall'attaccante.

Nonostante le poche presenze, l'attaccante gabonese ha realizzato 3 reti in questa stagione di Premier League.

Dopo l'esclusione dalla lista Champions, il giocatore è volato a Milano per trascorrere del tempo con la sua famiglia, indizio questo che potrebbe ulteriormente fare luce sul suo futuro lontano da Londra.

L'interesse sul giocatore anche di Milan e Juventus

L'attaccante trentatreenne probabilmente lascerà il Chelsea a fine stagione e sono molte le squadre interessate, tra cui anche Milan e Juventus.

La squadra bianconera potrebbe pensare a Pierre-Emerick Aubameyang, ma solo in caso di addio di Dusan Vlahovic per una cifra importante o magari configurando uno scambio con il Chelsea, da sempre interessato all'attaccante.

La difficoltà di un suo trasferimento potrebbe essere rappresentata dall'elevato ingaggio percepito dal giocatore, circa 9,5 milioni di euro netti a stagione. Il contratto del giocatore con il Chelsea andrà in scadenza nel giugno 2024.