La sessione di Calciomercato invernale si è conclusa da pochi giorni, ma già si susseguono le indiscrezioni sulle possibili operazioni estive. In casa Juventus uno giocatori che ha diversi corteggiatori sul mercato internazionale rimane Federico Chiesa, che dopo un 2022 condizionato dall'infortunio al ginocchio, è ritornato a giocare titolare nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il giocatore deve ritrovare la forma ideale, ma gradualmente sta migliorando e potrebbe rappresentare un valore aggiunto in questo finale di stagione.

Le ultime indiscrezioni di mercato di Football Insider parlano intanto di diverse società inglesi pronte a sfidarsi sul mercato per il centrocampista offensivo italiano nel calciomercato estivo.

Possibile offerta di società inglesi per Chiesa: piacerebbe a Liverpool e Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Liverpool e Arsenal potrebbero sfidarsi sul mercato per l'acquisto di Federico Chiesa. Il centrocampista della Juventus potrebbe lasciare Torino in caso di mancata qualificazione alle competizioni europee per la squadra bianconera. La valutazione di mercato di Chiesa è di almeno 100 milioni di euro, somma che le società inglesi potrebbero anche spendere.

La volontà della Juventus attualmente sembrerebbe essere quella di confermare il giocatore, anche perché è considerato un punto di riferimento per il presente e per il futuro della squadra bianconera. Un'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe però anche indurre il club a valutare la sua partenza.

Il resto del mercato della Juventus

Chiesa non è l'unico della Juventus che potrebbe lasciare Torino. I media internazionali ad esempio parlano di un interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic, la società spagnola starebbe cercando il sostituto di Karim Benzema, il quale potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale coi Blancos.

La valutazione di mercato del serbo è simile a quella di Chiesa, ossia circa 100 milioni di euro.

La Juve potrebbe lasciar partire anche diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno. Pare infatti difficile il prolungamento contrattuale di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

A questi potrebbe aggiungersi la partenza di Leandro Paredes. Attualmente in prestito dal Paris Saint Germain, la società bianconera ha la possibilità di riscattarlo per circa 28 milioni di euro, ma in questo momento tale ipotesi pare improbabile.