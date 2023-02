Il calciomercato invernale si è chiuso da pochi giorni, ma in casa Inter si sta già pensando prossima stagione: fra le varie possibili operazioni ci sarebbe anche quella per la permanenza in nerazzurro di Francesco Acerbi.

Se dovesse rimanere, come probabile, Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, l'Inter vorrebbe mantenere in organico il difensore: Giuseppe Marotta potrebbe quindi muoversi per cercare la strada giusta per un nuovo accordo con la Lazio.

L'Inter vorrebbe rinnovare il prestito di Francesco Acerbi

La dirigenza nerazzurra potrebbe riscattare a titolo definitivo il difensore dalla Lazio a fine stagione per una cifra complessiva di 4 milioni di euro, ritenuti però eccessivi da Marotta e Ausilio sia per l'età del giocatore sia perché ormai sarebbe escluso dai progetti della squadra biancoceleste.

Per questo motivo la dirigenza dell'Inter vorrebbe provare a proporre a Lotito un nuovo prestito sul giocatore, senza esercitare il diritto di riscatto. L'idea sarebbe tenerlo un'altra stagione a titolo temporaneo per poi, in caso di qualificazione alla successiva edizione della Champions League, riscattare definitivamente il giocatore per una cifra inferiore a quella pattuita finora.

Il commento dell'agente del giocatore

Federico Pastorello, agente di Acerbi, ha intanto recentemente rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato: "Francesco potrebbe certamente rimanere all'Inter. Le due parti stanno lavorando, non è semplice ma si è al lavoro in questa direzione."

Poi Pastorello ha aggiunto che "la società nerazzurra vorrebbe mantenere il giocatore a precise condizioni, bisognerà valutare, ma sono fiducioso."

I numeri e il contratto di Francesco Acerbi

Il difensore italiano, classe 1998, ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2025, e nella scorsa estate è stato girato in prestito gratuito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro all'Inter per questa stagione.

Il suo stipendio è di 2,2 milioni di euro a stagione; in questo campionato ha disputato 14 partite di Serie A senza segnare ancora un gol. La sua prima e per ora unica rete con l'Inter è stata nella partita di Coppa Italia vinta per 2-1 contro il Parma, con il gol decisivo nei supplementari.

Nella sua carriera alla Lazio, Francesco Acerbi ha vinto una Coppa Italia nel 2018/2019 ed una Supercoppa Italiana nel 2019, entrambe conquistate sotto la guida del tecnico Simone Inzaghi.