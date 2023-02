Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da .juvenews.eu, la Juventus ed il Barcellona potrebbero effettuare nella prossima estate una maxi operazione con in ballo diversi calciatori tra cui Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Franck Kessié. Inoltre, la Juve avrebbe messo nel mirino il profilo di Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea che potrebbe trovare sempre meno spazio dopo l'arrivo a Londra di Enzo Fernandez.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero scambiare 3 calciatori con il Barcellona nella prossima estate

La Juventus nella prossima estate potrebbe instaurare un vero e proprio asse di mercato con il Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la formazione catalana avrebbe messo gli occhi addosso a tre calciatori bianconeri, Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il costo di questi elementi, messi tutti insieme, andrebbe oltre le possibilità economiche del Barcellona che per ammortare il prezzo dei 3 potrebbe offrirne altrettanti alla Juventus. Stando ai rumors, il Barcellona vorrebbe infatti mettere sul piatto come parziali contropartite tecniche Franck Kessié, centrocampista utilizzato con poca costanza dal tecnico Xavi e che piacerebbe a Massimiliano Allegri, Ferran Torres, laterale spagnolo che prenderebbe il posto di Angel Di Maria qualora l'argentino non rinnovasse con la Juve e Sergino Dest.

Quest'ultimo, attualmente in prestito al Milan, potrebbe rientrare nell'operazione tra Juventus e Barcellona solo se la formazione rossonera decidesse di non riscattarlo a fine anno per il prezzo già stabilito con i catalani, vale a dire 20 milioni di euro. La Juventus, che valuterebbe oltre 80 milioni di euro sia il cartellino di Chiesa che quello di Vlahovic, non si accontenterebbe dei soli 3 calciatori che il Barcellona gli avrebbe proposto e di conseguenza, i blaugrana dovrebbero aggiungere un cospicuo conguaglio economico per accontentare i bianconeri.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus: piacerebbe Kovacic del Chelsea per il centrocampo

La Juventus, oltre alla presunta maxi operazione con il Barcellona, starebbe studiando per l'estate anche altri possibili affari di mercato, come ad esempio quello inerente Mateo Kovacic. Il centrocampista del Chelsea, dopo l'arrivo a Londra di Enzo Fernandez, rischierebbe di trovare sempre meno spazio tra i titolari di Potter e per questa ragione potrebbe tentare di liberarsi dai "Blues" con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto (2024).

La Juventus, che al Chelsea ha dato in prestito con la formula del diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro più bonus Zakaria, spererebbe nella permanenza dello svizzero a Londra, il che gli garantirebbe un'entrata economica simile a quella che lo stesso Chelsea richiederebbe per la cessione del cartellino di Kovavic (circa 35 milioni di euro).