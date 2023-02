L'ex calciatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Sky Sport Football Club del nervosismo palesato da Massimiliano Allegri nel post partita tra Juventus e Nantes a seguito di una domanda postagli dal giornalista Stefano De Grandis. Dell'accaduto, hanno voluto dire la loro ai microfoni della medesima trasmissione, anche l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ed il giornalista sportivo Fabio Caressa.

Juventus, Bergomi su Allegri: "Quando sei intervistato devono prevalere l'educazione ed il rispetto"

L'ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Sky Sport Football Club della Juventus e di Massimiliano Allegri. L'ex difensore e capitano dell'Inter, ha voluto analizzare nello specifico il battibecco che ha visto protagonisti il tecnico dei bianconeri ed il giornalista Stefano De Grandis in occasione del post partita di Europa League tra Juventus e Nantes. Ecco quanto asserito da Bergomi: "Allegri? Tante volte capisco che c’è un rapporto forza differente tra chi è in studio e l'allenatore, ma quando sei lì devono prevalere educazione e rispetto. È stata fatta domanda normale senza insultare nessuno.

Ha sbagliato perché non ha avuto rispetto di chi fa professione diversa dalla sua con lo stesso impegno". Bergomi ha poi parlato della partita di ritorno della Juventus in Europa League contro il Nantes: "Tra Juve e Nantes ci sono 3-4 categorie a livello di squadra, ma il momento contingente Juve non è facile".

Costacurta: "C'è modo e modo per rispondere alle persone"

Anche Alessandro Costacurta, ai microfoni della trasmissione Sky Sport Football Club ha parlato di quando accaduto tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis. Ecco quanto detto dall'ex difensore del Milan: "Credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell'allenatore, ma in un certo senso l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione in cui si trova.

A parte l'episodio dell'altro giorno, le cose inesatte le ha dette lui, non le diciamo noi. E quindi c'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale".

Juve, Caressa: "Dire che la Juventus, dopo che trova il vantaggio, abbassa il baricentro non è una bestemmia"

Infine, anche il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato, tramite i microfoni di Sky Sport Football Club, del battibecco avvenuto tra Allegri e De Grandis. Ecco quanto riferito dal conduttore e telecronista: "Dopo l’1-0 ha abbassato di 5 metri il baricentro. Non è una bestemmia, Allegri l’ha sempre detto che magari così trova più campo. La considerazione generale è che da due anni in Italia diamo troppa importanza agli allenatori anche se io non ho mai visto nessuno pagare il biglietto per andare a vedere la panchina. È oggettivo che la Juve ha la tendenza a difendere il risultato quando è in vantaggio".