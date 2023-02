Il Manchester City starebbe pensando all'esterno sinistro dell'Inter Federico Dimarco; per il giocatore il club inglese starebbe preparando un'offerta vicina ai 45 milioni di euro.

L'idea del Manchester City sulla fascia sinistra: Federico Dimarco

L'esterno nerazzurro nell'ultima stagione è maturato molto, tanto da guadagnarsi la titolarità a discapito di Gosens, acquistato dal club proprio come principale interprete per la fascia sinistra visto l'allora imminente addio di Ivan Perisic.

Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe scelto in un primo momento l'esterno italiano per la sua continuità fisica a discapito del compagno di reparto più sensibile agli infortuni, ma in un secondo momento sono state le prestazioni a parlare per lui a suon di gol e assist; proprio questa costanza avrebbe attirato le attenzioni sul calciatore del Manchester City.

Il club allenato dal Pep Guardiola vedrebbe bene Federico Dimarco come rinforzo per la fase difensiva, ma sempre con una proiezione di impostazione offensiva molto gradita al tecnico spagnolo.

La potenza economica del club inglese è sicuramente importante ecco che in estate il Manchester City potrebbe formulare un'offerta all'Inter per l'esterno italiano; gli ultimi rumors di calciomercato parlano di una cifra vicina ai 45 milioni di euro, che potrebbero soddisfare le richieste nerazzurre.

A rendere più impellente per il City la ricerca di un esterno di fascia la recente cessione di Joao Cancelo al Bayern Monaco, che potrebbe divenire definitiva nella prossima estate.

Le statistiche di Federico Dimarco

In questa stagione l'esterno nerazzurro ha giocato con l'Inter 22 partite in campionato, con 3 realizzazioni e con 2 assist per i compagni messi a referto; in Champions League ha disputato 4 partite con 2 assist per i compagni, numeri che potrebbero essere presto impreziositi visto il doppio confronto alle porte contro il Porto.

Federico Dimarco ha un contratto con il club nerazzurro fino al giugno 2026, con uno stipendio annuo di circa 1,6 milioni di euro; il difensore proviene dalle giovanili dell'Inter, in cui ha debuttato nella stagione 2015 con l'Under 19.

La carriera dell'esterno si è articolata su una lunga serie di prestiti (Hellas Verona, Parma, Sion, Empoli e Ascoli), grazie ai quali è maturato tecnicamente prima di rientrare ed essere protagonista a Milano nell'estate del 2021.