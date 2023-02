In queste settimane la Juventus è al centro delle cronache calcistiche per il "caso plusvalenze" (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione in classifica, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte della Figc.

Relativamente a questa seconda vicenda di recente è intervenuto anche Graziano Campi. Ospite a Tv Play di Calciomercato.it il giornalista sportivo ha dichiarato che -secondo lui - la Juventus sarebbe pronta ad ammettere degli errori nelle scritture contabili in buona fede, questo potrebbe portare a una penalizzazione non pesante e a una multa.

Il giornalista sportivo Campi ha parlato della manovra stipendi e della possibile penalizzazione per la Juventus

“La Juve è pronta ad ammettere di aver fatto un errore in buona fede nelle scritture contabili, che non vuol dire ammissione di colpa con dolo', sono queste le dichiarazioni del giornalista Graziano Campi.

Ha poi aggiunto: 'La Juventus se la può cavare con una multa e con 1 o 2 punti di penalizzazione'.

Una situazione che potrebbe quindi non andare a impattare eccessivamente sulla classifica e quindi sulla partecipazione alle competizioni europee della stagione 2023-2024. Ovviamente tutte queste valutazioni sono relative solo alla "manovra stipendi". Diversa è invece la situazione legata al "caso plusvalenze", per il quale ormai un mese fa la Corte Federale d'Appello ha sancito 15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe confermare o annullare tale sentenza.

Ipotesi patteggiamento della pena per la manovra stipendi

Sempre relativamente al caso della manovra stipendi, la settimana scorsa era intervenuto anche l'esperto di vicende juventine Giacomo Scutiero su Twitter, secondo il quale ci sarebbe la possibilità che la società bianconera decida di patteggiare, in questo modo ci sarebbe uno sconto della pena per un massimo di un terzo di quella prevista.

In particolare Scutiero aveva scritto su Twitter: "La condotta della Juventus e il contesto politico-sportivo sembrano abbastanza leggibili. Se per le plusvalenze si duella fino alla fine, per il prossimo filone stipendi l’aria tira verso la collaborazione, ovvero patteggiare una pena e magari prima del deferimento".