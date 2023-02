Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe meditando se confermare o meno Massimiliano Allegri al termine della stagione. Se il tecnico toscano fosse sollevato dal suo incarico, i bianconeri potrebbero poi virare su diversi nomi come ad esempio Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham che a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro 0 o come Zinedine Zidane, ex manager del Real Madrid attualmente senza squadra. Sullo sfondo per un eventuale cambio sulla panchina della Juve, resterebbero in lizza anche i nomi di Roberto De Zerbi, ora al Brighton e Giampiero Gasperini, in forza all'Atalanta.

Juventus, Allegri potrebbe non restare a fine anno, Conte e Zidane due dei nomi attenzionati come alternativa

La Juventus sta attraversando un buon momento, caratterizzato dal passaggio agli ottavi di Europa League e da una serie di risultati positivi in campionato. Nonostante la squadra bianconera sembri in ripresa e nonostante un contratto che lo lega alla "Vecchia Signora" fino al 2025, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri potrebbe però non essere confermato al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Juvenews.eu, la società bianconera non sarebbe infatti convinta di affidare il prossimo progetto tecnico al manager toscano, al quale, la stessa Juventus potrebbe preferire un allenatore maggiormente capace di lavorare con i giovani e che sappia dare alla squadra un gioco più spettacolare e propositivo.

Ecco perché, il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini starebbe osservando al mercato degli allenatori e tra i nomi attenzionati, spunterebbe quello di Antonio Conte.

L'allenatore del Tottenham, andrà in scadenza di contratto con la formazione inglese al termine della stagione in corso e le indiscrezioni vorrebbero una situazione di stallo fra il pugliese e gli "Spurs".

Inoltre, Conte avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia, ed ecco perché un suo ritorno alla Juventus potrebbe non essere da escludere. Oltre a lui, i bianconeri monitorerebbero anche il profilo di Zinedine Zidane: il francese, ormai senza panchina dal 2021, avrebbe espresso il desiderio di tornare ad allenare, tuttavia le sue alte richieste economiche, potrebbero essere un freno per le casse della Juventus.

La Juve, per la panchina, osserverebbe anche i nomi di De Zerbi e Gasperini

Oltre a Conte e Zidane, la Juventus terrebbe d'occhio anche altri profili più economici per il futuro della propria panchina, come per esempio quello di Roberto De Zerbi. Il manager del Brighton, secondo il Telegraph, piacerebbe ai bianconeri, che per strapparlo dalla compagine inglese, dovrebbero però pagare una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Oltre a De Zerbi, la Juventus seguirebbe un profilo simile all'ex Sassuolo per dettami tattici e stile di gioco, quello di Giampiero Gasperini. L'attuale allenatore dell'Atalanta, ha già vissuto un'esperienza alla Juventus, come tecnico delle giovanili bianconere, ed un suo ritorno a casa, visto la sua provenienza da Torino, non sarebbe da escludere.