Il contratto di Mahmoud Dahoud al Borussia Dortmund è in scadenza in questo giugno e l'Inter vorrebbe provare a concludere l'ingaggio del giocatore per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, tra i calciatori del Borussia attenzionati c'è anche Guerriero.

L'idea dell'Inter a parametro zero: Dahoud dal Borussia Dortmund

Secondo le ultime notizie di Calciomercato il centrocampista del Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud non rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco e dunque potrà lasciare a parametro zero il club nella prossima estate.

La notizia sarebbe stata diffusa anche negli scorsi giorni dal direttore sportivo del club tedesco Sebastian Kehl che in una intervista a Sport Bild ha esposto la situazione sul giocatore confermando che non verrà rinnovato il contratto: "E' rimasto fuori squadra per troppo tempo, abbiamo deciso di prendere questa decisione e glielo abbiamo comunicato nella scorsa settimana."

Secondo il direttore sportivo "il colloquio con il giocatore è stato sereno ed onesto, ci siamo detti come stanno le cose; mentre lui è rimasto fuori, altri giocatori hanno preso il suo posto ed abbiamo deciso che le nostre strade si separeranno in estate."

Il direttore sportivo Kehl ha voluto sottolineare come "il giocatore è stato con noi per sei stagioni, è un ottimo giocatore ed un grande professionista, gli auguro il miglior futuro."

L'Inter sarebbe interessata al giocatore, soprattutto per l'occasione che si presenterebbe a parametro zero; gli agenti del centrocampista sarebbero già in contatto con gli emissari nerazzurri.

Il lavoro degli agenti nerazzurri

La società dell'Inter vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione ma sempre con un'attenzione al bilancio; l'occasione di Dahoud a parametro zero potrebbe rappresentare la strada migliore per il prossimo mercato in entrata.

Il centrocampista ha uno stipendio di circa 4 milioni di euro, e gli agenti del calciatore starebbero lavorando insieme agli emissari nerazzurri per cercare di trovare un accordo per le prossime stagioni su una cifra simile a quanto percepito negli scorsi anni dal Borussia Dortmund.

Dahoud ha giocato per 6 stagioni al Borussia Dortmund e vorrebbe quantomeno mantenere il livello di competitività nella prossima stagione; la destinazione milanese sarebbe gradita al giocatore tedesco nato in Siria.

Il centrocampista era arrivato al Borussia Dortmund nel 2017 dopo ottime stagioni con il Borussia Moenchengladbach per circa 12 milioni di euro.

In questa stagione tra tutte le competizioni il centrocampista tedesco ha disputato solamente 6 partite per via di un pesante infortunio subito ad inizio stagione.