La Juventus è attesa da un finale di stagione importante anche per capire quale sarà il futuro di molti giocatori della rosa attuale. Determinante in tal senso sarà anche l'eventuale qualificazione o meno dei bianconeri alle competizioni europee della prossima stagione. Qualora ciò non dovesse avvenire, il club potrebbe dover cedere alcuni elementi, fra cui ad esempio l'attaccante Dusan Vlahovic. La Juve punta molto su di lui, a ma a fronte di un'eventuale offerta di 100 milioni potrebbe anche valutare la cessione.

In tal caso comunque, per la sua sostituzione, uno degli elementi accostati ai bianconeri in questi giorni sarebbe Rasmus Hojlund, danese classe 2003 dell'Atalanta.

Se dovesse partire Vlahovic potrebbe arrivare Hojlund

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic in caso di offerte da almeno 100 milioni di euro. La punta arrivata dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2022 ed era stata pagata circa 75 milioni di euro.

Il centravanti serbo ha dovuto saltare diversi match nella prima parte di questa stagione a causa di un problema di pubalgia, anche se ora è tornato a disposizioni. Recentemente Vlahovic è stato accostato all'Atletico Madrid, al Real Madrid e al Bayern Monaco, oltre a diversi club inglesi.

Se il serbo dovesse partire, la società bianconera potrebbe decidere di acquistare una delle rivelazioni del campionato italiano: il danese dell'Atalanta Rasmus Hojlund, arrivato come riserva di Zapata e gradualmente è diventato un titolare della squadra bergamasca, anche a causa degli infortuni avuti dal colombiano.

La società nerazzurra lombarda lo ha pagato 20 milioni di euro, ma ora la sua valutazione sarebbe superiore ai 40 milioni di euro.

Il resto del mercato estivo della Juventus

Le eventuali partenze di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, potrebbero indurre i bianconeri a ingaggiare almeno due terzini, uno di fascia sinistra e un altro di destra.

Per la corsia mancina da mesi viene accostato alla Juve lo spagnolo Alejandro Grimaldo del Benfica, mentre l'alternativa sarebbe il brasiliano Carlos Augusto del Monza. Per la fascia destra, invece, piacerebbe lo svedese Emil Holm dello Spezia, valutato circa 10 milioni di euro; non è inoltre da scartare la possibilità che la società bianconera dia fiducia ad Andrea Cambiaso, che sta facendo una stagione importante al Bologna in prestito e a fine giugno farà ritorno a Torino.