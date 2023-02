La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per rintracciare il profilo giusto per sostituire Milan Skriniar che nella prossima stagione giocherà con il Paris Saint Germain; il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe volato a Roma per seguire la vicino il talento Oumar Solet nella partita di Europa League tra Roma e Salisburgo.

Inter, occhi sul centrale difensivo del Salisburgo Oumar Solet

L'Inter dovrà fare i conti la prossima estate con l'addio di Milan Skriniar, ma non solo; anche Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare il club nerazzurro in estate.

La dirigenza nerazzurra sarebbe pertanto al lavoro per trovare dei sostituti per il reparto difensivo da affidare al tecnico Simone Inzaghi; la società starebbe aumentando i contatti con la Lazio per il rinnovo di Francesco Acerbi, ma vorrebbero muoversi anche sul mercato in entrata con nuovi giocatori.

Tra gli osservati con attenzione dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe il difensore francese Oumar Solet, classe 2000, del Salisburgo; il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe volato a Roma per la partita di Europa League Roma-Salisburgo al fine di monitorare da vicino la prestazione del centrale difensivo, come erede di Skriniar si parla anche di Debast.

Le offerte ed il futuro di Oumar Solet

Il giocatore sarebbe seguito anche da altri club oltre all'Inter, che vorrebbe però provare a chiudere l'operazione in anticipo rispetto alla concorrenza; tra i club interessati vi sarebbero il Liverpool ed anche l'Atletico Madrid.

Il difensore è interessante per le sue qualità fisiche, nonostante le non perfette prestazioni esibite contro la Roma in Europa League e prima contro il Milan in Champions League; la sua imponente altezza di circa 192 centimetri ed il fatto che sia destro ed abile a giocare come braccetto di destra lo renderebbero il giocatore ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Nella scorsa finestra di mercato estiva anche il Torino aveva provato ad acquisire il cartellino del giocatore ma l'offerta di 10 milioni di euro non è stata ritenuta sufficientemente adeguata dal Salisburgo, che dal canto suo pretendeva almeno 12 milioni per lasciar partire il giocatore, che però avrebbe gradito la destinazione in Serie A.

Il Salisburgo attualmente potrebbe richiedere circa 15 milioni di euro per il cartellino del suo difensore francese, ma potrebbe anche accettare delle contropartite tecniche e questo potrebbe favorire un suo passaggio in nerazzurro nella prossima estate.

In questa stagione nel campionato austriaco il difensore ha disputato 11 partite segnando una rete e fornendo un assist ai compagni; la sua percentuale di titolarità è del 61% in Bundesliga.